¿Toallas higiénicas pagadas por el sistema de salud? Admiten demanda para incluirlas

El Consejo de Estado abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la salud menstrual en Colombia. Admitió una demanda que solicita eliminar las toallas higiénicas del listado de tecnologías y servicios que actualmente no pueden financiarse con recursos del sistema de salud. La decisión marca el inicio de un proceso judicial que analizará si estos productos, en determinadas circunstancias, deben ser considerados parte de la atención integral.
La acción fue presentada por el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque (Alianza Verde) contra el Ministerio de Salud, con el propósito de revisar la legalidad de la Resolución 695 de 2026, expedida el pasado 16 de abril. En esa norma, las toallas higiénicas aparecen entre los elementos excluidos de la financiación estatal.
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Tras admitir la demanda, el alto tribunal ordenó notificar al Minsalud, que contará con un plazo de 30 días para presentar su defensa, aportar pruebas o formular las excepciones que considere pertinentes. Mientras avanza el proceso, la resolución continuará vigente y las reglas actuales no sufrirán modificaciones.