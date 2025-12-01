Tanta gente no recibe sus medicamentos, que Supersalud lanzó “plan de choque”

La Superintendencia de Salud anunció este lunes que activó un “plan de choque nacional” en ocasión del incremento sostenido de peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionados con barreras de acceso y demoras en la entrega de medicamentos y tecnologías en salud. Con esto, la entidad expuso que pondrá la lupa en el uso de los recursos del sistema, por medio de la unidad de pago por capitación (UPC).
Según explicó la Supersalud, el plan tendrá una duración inicial de nueve meses y tendrá un alcance nacional progresivo para articular obligatoriamente a las entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas y no intervenidas, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), gestores farmacéuticos, secretarías de salud territoriales y otros actores del aseguramiento y prestación.
Este plan tendrá como objetivo identificar y corregir las causas raíz que generan barreras administrativas, logísticas y financieras en la entrega de fármacos; garantizar la oportunidad, continuidad y calidad en el acceso a las tecnologías prescritas; fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el flujo y destinación de los recursos de la UPC y otros fondos públicos para evitar su desviación o uso inadecuado; así como reducir drásticamente los tiempos de respuesta y el cierre definitivo de las PQR de medicamentos.