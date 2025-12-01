x

Dos mil atletas disputaron la Carrera de la Piña en su quinta edición

Los participantes compitieron en las pruebas de 5, 10 y 15 kilómetros.

  Dos mil personas llegaron hasta Barbosa para participar de la quinta edición de la Carrera de la Piña que dio apertura a las fiestas de la localidad. FOTO CORTESÍA
    Dos mil personas llegaron hasta Barbosa para participar de la quinta edición de la Carrera de la Piña que dio apertura a las fiestas de la localidad. FOTO CORTESÍA
  Los participantes recibieron en varios sectores de la carrera la fruta tradicional de Barbosa, para poder cumplir con las distancias en la competencia. FOTO CORTESÍA
    Los participantes recibieron en varios sectores de la carrera la fruta tradicional de Barbosa, para poder cumplir con las distancias en la competencia. FOTO CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Con la presencia de 2.000 atletas se disputó la Carrera de la Piña en Barbosa, al norte del Valle de Aburrá. Un verdadero río humano que se tomó las principales vías del municipio en una actividades que se consolida como otro de los grandes eventos que impulsan el running en la región.

Los organizadores confirmaron que a la competencia llegaron atletas recreativos de todo el Valle de Aburrá y de localidades como Santo Domingo, Concepción, Don Matías, para participar en las diferentes categorías de la Carrera de la Piña.

Los participantes recibieron en varios sectores de la carrera la fruta tradicional de Barbosa, para poder cumplir con las distancias en la competencia. FOTO CORTESÍA
Los participantes recibieron en varios sectores de la carrera la fruta tradicional de Barbosa, para poder cumplir con las distancias en la competencia. FOTO CORTESÍA

En total fueron tres categorías en las distancias de 5, 10 y 15 kilómetros, con un recorrido que atravesó paisajes que reflejan la belleza natural que caracteriza a Barbosa: la Joya del Norte, el municipio más rural del Área Metropolitana.

En la quinta edición se contó con un registro récord de participantes, 2.000 atletas algo que celebraron los organizadores y los participantes, ya que tras ampliar el proceso de inscripción se logró duplicar el número de asistentes a la carrera.

Los organizadores confirmaron que además, el evento sirvió como impulso para los emprendedores de la región quienes pudieron llegar a la competencia a ofrecer sus productos en el sitio de partida y llegada.

Desde la alcaldía de Barbosa mencionaron que durante el proceso de premiación se destacó también aspectos como el amor por los buenos hábitos de estilos de vida saludables, cuidados de la salud, el fomento del movimiento y la practica de deportes que permitan la actividad física y el sano esparcimiento.

Esta carrera sirvió también como apertura oficial a las XXVII Fiestas de la Piña que se adelantarán hasta el próximo 8 de diciembre.

