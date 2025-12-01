Julieta Venegas en Medellín: La música es memoria, pero también es dejar ir

En el estadio Atanasio Girardot J Balvin desplegaba este fin de semana un espectáculo concebido para la inmensidad —más de seis horas de concierto, más de veinte invitados, miles de flores entregadas al público y una tarima circular del tamaño de una plaza—, y, al otro lado de la ciudad, en el Teatro Metropolitano, Julieta Venegas cumplía una cita pendiente con Medellín. No había pirotecnia, ni pasarelas interminables, ni un ejército de colaboradores. Solo ella, tres músicos y una platea que permaneció sentada casi toda la noche, atenta a su voz y a sus pasos ligeros sobre el escenario. Dos maneras de habitar la música; dos modos de celebrar la memoria y el presente; dos Medellines vibrando en paralelo. Le puede interesar: 9.000 personas meditaron en La Macarena durante el MED El contraste era absoluto. En el Atanasio, las 40.000 flores que recibieron a los asistentes convertían a “Hecho en Medellín, Ciudad Primavera” en un carnaval sensorial que parecía extender la ciudad dentro del estadio. Un escenario 360°, un mar de luces, trap, reguetón, DJs, invitados sorpresa, nostalgia por el viejo perreo y orgullo por lo que Medellín ha sembrado en el mundo. En el Metropolitano, en cambio, una iluminación cálida y un silencio expectante daban paso a esa figura que ha acompañado a tantas generaciones en español: Julieta Venegas. Era el concierto que la mexicana tenía pendiente desde hace casi dos años, un retraso inevitable por las turbulencias de las giras. “Por suerte pudimos hacerlo ahora, y era el último pendiente que nos quedaba”, diría antes de presentarse con una sonrisa que confirmaba la sensación: Medellín la esperaba, y ella también esperaba a Medellín.

Venegas, que anticipa una nueva etapa con su canción Tiempos Dorados, llegó a esta presentación en un momento de renovación creativa y justo en el cierre de la gira; Medellín, de hecho, fue su última escala. Sin alharacas, sin artificios, habló durante la tarde previa a su recital con una claridad que contrasta con la suavidad de su timbre. Su música, dijo, no dialoga necesariamente desde el conocimiento exhaustivo de la escena local, sino desde la intuición y la curiosidad: “No sé si soy tan conocedora de lo que pasa en Medellín. Descubro música por plataformas o cuando se da la oportunidad de conocer gente”. Ese modo de “descubrir por encuentros” describe bien su trayectoria reciente. Ha trabajado con figuras tan disímiles como Bad Bunny o 31 Minutos, pero no lo hace guiada por modas, sino por una brújula interna. “Me acerco a cosas que me suenan genuinas y que siento que conecto con ellas. No hago todo lo que la gente me invita a hacer, acepto invitaciones que siento que tienen sentido, que a lo mejor tengo cierta conexión”, explicó. Con los chilenos de 31 Minutos, por ejemplo, no solo grabó: compartió escenario como la única humana entre marionetas. “Fue muy lindo”, dijo, riéndose del caos amable que implica trabajar con títeres. Venegas piensa las colaboraciones a partir de las canciones, no de la idea de trabajar con alguien en abstracto. Se necesita química y una canción adecuada. “A veces invito voces porque imagino cómo sonarían. También me funciona cuando hay admiración o amistad. Hay mucha gente que admiro muchísimo, pero no significa que tengan que hacer una canción conmigo, a lo mejor se da, a lo mejor no se da”.

La Julieta Venegas que llegó a Medellín está en plena gestación de un álbum que se ha tomado su tiempo en escribir y producir. Ya no trabaja con prisa; no corre entre giras y estudios, y le ha gustado. “Me tomé mi tiempo porque ahora me gusta que mis procesos sean más largos. Antes me tardaba muy poco y ahora prefiero darle aire a cada etapa, que vaya a su tiempo. Imaginé este disco mucho antes de empezarlo y lo hice con seguridad. Siento que ya no me voy a volver a apresurar, porque me ha gustado mucho imaginarlo antes de hacerlo. Y eso es algo que antes no me daba chance porque estaba de gira o estaba grabando y ahora veo que necesito tiempo para imaginar las cosas antes de hacerlas”. Ese proceso tiene una raíz clara: Baja California, el norte de México. Su tierra, la frontera, Tijuana, la migración, el norte como territorio emocional. Tiempos Dorados —la primera canción que estrenó del disco, la semana pasada— le marcó la ruta. La pieza, que combina la fuerza de los recuerdos con la aceptación del paso del tiempo, bebe de una memoria musical que ella misma define como “inventada”.

No es norteño clásico, pero sí una evocación íntima del sonido con el que creció: acordeón, polka, bajo eléctrico, vientos que la acompañaron desde niña mientras sonaban Los Tigres del Norte en su casa. “Leí mucho sobre Baja California, su historia, Tijuana, la frontera y la migración. Esos territorios me llamaron mucho para escribir. Tiempos Dorados fue la primera canción que hicimos y entendí que ese sería el camino del disco. Para mí fue como un disparador. Es un trabajo de memoria musical inventada. Me encantan los vientos, así que también están presentes en el disco. Es una mezcla entre realidad y ficción, mi propia memoria inventada”. Le recomendamos: Bengala: un concierto a tres bandas, un nuevo formato para la música en vivo en Medellín Tiempos Dorados —escrita junto a El David Aguilar y Lara Artesi— fue también el tema infaltable para esa noche en Medellín. “Me emociona mucho presentarla. Me ha disparado muchos sueños”, dijo. “La canción alude a la infancia, al recuerdo, a la memoria, pero para aprender a soltar y aceptar que el tiempo pasa. Había algo muy lindo en eso de la inocencia, mis hermanos se emocionaron mucho porque siento que es un retrato de nuestra infancia: los viajes en carretera, de esta cuestión cuando eres niño y estás pensando cómo vas a ser cuando crezcas. Pero también es lindo que eso pasa, y de alguna manera se queda en ti todo el tiempo”.

Le preguntamos dónde se siente más cómoda: si escribiendo o en un escenario. Su respuesta, como todas las demás, esquiva las oposiciones tajantes. “Cada etapa tiene su momento. Lo que no me gusta es combinarlas tanto. Si estoy escribiendo, no tengo ganas de estar de gira porque cuando estoy de gira no tengo la energía para sentarme, o la cabeza... tengo que estar más en paz, mi casa y mi rutina, tengo mis horas para sentarme en mi piano. En gira es otra dinámica, ritmos: me gusta salir, a veces salir a pasear, a veces quedarme en el hotel, a veces descansar. Pero todos me gustan por igual, todos (los momentos) me parecen bonitos y distintos y estimulantes y divertidos”.

La casa llena para ver a Julieta Venegas quien se presentó en Medellín este finde en el Teatro Metropolitano. FOTO Cortesía Páramo Presenta

Esa dualidad se percibió en el concierto: un show contenido, delicado, preciso, que se movía entre la energía de sus clásicos y la serenidad de quien mira hacia adentro para crear. Para Venegas, Medellín es un lugar donde la música se vuelve puente. “La música es una conexión; está en medio y nos une. No doy por sentado que vienen aquí, que me quieren ver a mí, que no importa lo que yo haga, me gusta mucho tener esa seriedad también con el escenario, disfrutarlo, divertirme, pero sintiendo que estoy dando lo mejor de mí”, dijo sobre el público que luego colmó el Metropolitano. Cada concierto, afirma, es distinto: puede cambiarle el día a alguien triste, puede convertirse en el regalo de cumpleaños de otro. “Eso es lo bonito: los shows son vida, algo que se respira y no sabes cómo va a ser”.



