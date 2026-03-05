Antioquia conmemorará el Día Internacional de la Mujer con agenda cultural y conciertos: esta es la programación

La Gobernación de Antioquia anunció una agenda cultural y pedagógica para conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, con actividades que se desarrollarán en distintos municipios del departamento y que buscan promover el reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres.

La programación incluye conciertos, conversatorios, jornadas de servicios, intervenciones culturales y una campaña digital para visibilizar a mujeres antioqueñas que han aportado al desarrollo del departamento desde diferentes ámbitos.

Uno de los ejes principales de la conmemoración será la distribución en instituciones educativas del álbum “Mujeres: Trayectorias que cambian el mundo”, una herramienta pedagógica que recopila la historia de 100 mujeres referentes a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. El objetivo es acercar a niñas y jóvenes a modelos de liderazgo femenino y contribuir a derribar estereotipos de género desde las aulas.

“Cuando exaltamos las trayectorias de las mujeres, enviamos un mensaje a las niñas y a las jóvenes sobre igualdad y oportunidades. Por eso, vamos a entregar en las instituciones educativas de Antioquia, el álbum “Mujeres: Trayectorias que cambian el mundo”, señaló Susana Ochoa Henao, primera dama del departamento.

La agenda central también contempla tres conciertos por los derechos de las mujeres, que se realizarán en los municipios de Giraldo el 14 de marzo, San Carlos el 21 de marzo y Maceo el 11 de abril. Estos eventos incluirán presentaciones artísticas con el apoyo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y de la Orquesta Departamental, además de espacios de encuentro para organizaciones de mujeres y ciudadanía en general.

Durante estas jornadas también se ofrecerán servicios psicojurídicos y del Sistema del Cuidado, dirigidos a mujeres de organizaciones sociales y colectivos, así como conversatorios institucionales con autoridades locales para analizar avances y retos en la garantía de sus derechos.

En el Valle de Aburrá, la programación incluirá intervenciones en estaciones del Metro de Medellín ubicadas en La Estrella, Sabaneta, Envigado y Bello, además de la distribución de afiches conmemorativos del 8M en los 125 municipios del departamento como parte de una campaña para promover mensajes de igualdad y reconocimiento de los derechos de las mujeres.