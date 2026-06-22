Así reacciona el sector salud a la victoria de Abelardo: “comienza la recuperación”

Uno de los sectores más golpeados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro es el sistema de salud. Por eso, el llamado desde organizaciones y asociaciones había sido a tener en cuenta las propuestas para recuperarlo durante el proceso electoral que terminó este 21 de junio con la elección de Abelardo de la Espriella.
Luego de la apretada victoria del abogado y empresario, al menos cuatro grupos de pacientes, aseguradores y laboratorios farmacéuticos han felicitado al mandatario que gobernará a Colombia desde el próximo 7 de agosto: le hicieron un llamado a reparar la crisis humanitaria y financiera del sistema.
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Uno de los primeros en reaccionar fue la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que en un comunicado de prensa hizo “un llamado respetuoso a la serenidad, a la responsabilidad ciudadana y al respeto por las instituciones”, tras los resultados de las elecciones.