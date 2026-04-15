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“Pondrán de Supersalud a quien se robó Medellín”: oleada de críticas al nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud

La hoja de vida del exalcalde de Medellín fue publicada a pocos días de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo.

  • Daniel Quintero Calle será el superintendente nacional de Salud. FOTO: EL COLOMBIANO
    Daniel Quintero Calle será el superintendente nacional de Salud. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 3 horas
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El nuevo superintendente nacional de Salud será Daniel Quintero, quien llega al cargo tras la renuncia de Bernardo Camacho. Este movimiento ocurre en paralelo con el nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.

La hoja de vida del exalcalde de Medellín fue publicada este miércoles por la Presidencia a las 4:28 p. m. Sin embargo, se sabe que Quintero es ingeniero electrónico, no médico ni administrador, y tiene 43 investigaciones por hechos de corrupción relacionados con su periodo como mandatario local.

En contexto: ¡Atención!: Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud

Una vez se conoció su nombramiento, este escribió en su cuenta de X que va a “desmantelar el cartel de la salud que el uribismo y los neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”.

“Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”, escribió Daniel Quintero.

Reacciones por el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud

El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue de los primeros en pronunciarse sobre este nombramiento a su antecesor.

“De no creer. Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo. Pondrá de Supersalud a quien se robó a Medellín. Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismo destruyeron. Todo esto mientras la gente muere esperando las medicinas y la atención médica en clínicas y hospitales del país. Vergonzoso. Absurdo. Estas personas deben estar es en la cárcel. Desde Medellín seguiremos alzando la voz. Desde Medellín seguimos resistiendo (...)”, escribió.

“Desde la campaña, la cercanía de Petro con el corrupto alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otros maleantes, tuve la convicción que robo a destajo sería lo característico de su gobierno. Así ha sido. Entre otras, ha premiado a Quintero y sus secuaces”, escribió el exalcalde de Medellín (2008- 2011) Alonso Salazar.

“Señor presidente, ¿qué pasa por su cabeza al posicionar a alguien que no tiene experiencia en salud pero sobre todo que ha hecho tanto daño a la ciudad de Medellín como Quintero?”, escribió Luis Peláez, diputado de la Asamblea de Antioquia.

”Esto es indignante e insólito al mismo tiempo: ‘Rataman’, si, Quintero, fue nombrado como superintendente de Salud. El quinto del Gobierno, lo que demuestra que SI hay quinto malo. De risa: va a ser la autoridad en vigilancia de la salud en Colombia”, dijo el concejal de Medellín, Andrés Tobón.

“Daniel Quintero nuevo Superintendente Nacional de Salud. Jorge Iván Ospina nuevo agente interventor de la Nueva EPS. No van a dejar nada, se lo van a robar todo”, escribió el integrante del Centro Democrático, Daniel Briceño.

Siga leyendo: Precandidato Daniel Quintero llega a elecciones con 43 investigaciones por presunta corrupción que lo salpican a él y a su equipo

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