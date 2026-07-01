Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así es el Plan Decenal con que Colombia busca hacer frente al cáncer; ¿de qué trata?

El plan propone una ruta de atención que cubre todas las etapas de esa enfermedad y entre sus principales líneas están la prevención y el control de factores de riesgo.

  • La estrategia abarca un proyecto que abarca desde 2026 hasta 2035. FOTO GETTY
    La estrategia abarca un proyecto que abarca desde 2026 hasta 2035. FOTO GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Ministerio de Salud anunció esta semana que adoptó el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, una política pública que orientará durante la próxima década las acciones del país para fortalecer la prevención, la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos de las personas con cáncer.

Con esta decisión, se busca que el cáncer sea una prioridad de salud pública y fortalecer la capacidad del sistema de salud para ofrecer una atención más oportuna y centrada en las necesidades de los pacientes. El plan articulará el trabajo del ministerio, las entidades territoriales, las entidades promotoras de salud (EPS), las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), el Instituto Nacional de Cancerología y otros actores del sector.

Le puede interesar: Ratifican a vicepresidente de Fomag para empalme; ¿qué pasará con la salud de los docentes.

Uno de los principales componentes de la estrategia es su enfoque territorial, que reconoce las diferencias existentes entre las regiones del país y plantea respuestas ajustadas a las condiciones y necesidades de cada departamento, distrito y municipio. Con esto se busca reducir las brechas en el acceso a los servicios oncológicos y mejorar la atención en el país.

Para ello, esa cartera acompañará a las autoridades locales mediante asistencia técnica y herramientas de planeación que permitan fortalecer sus capacidades institucionales e implementar acciones acordes con las realidades sociales, culturales y epidemiológicas de cada región.

El Plan Decenal también propone una ruta de atención integral que cubre todas las etapas de la enfermedad. Entre sus principales líneas de acción se encuentran la prevención y el control de los factores de riesgo, la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento interdisciplinario, la rehabilitación, el seguimiento de los pacientes, la promoción de una mejor calidad de vida para los sobrevivientes y la prestación de cuidados paliativos cuando sean requeridos.

Según el Minsalud, la implementación del plan permitirá avanzar hacia una atención continua y coordinada que reduzca las barreras de acceso que actualmente enfrentan muchas personas para recibir servicios especializados a tiempo.

La ejecución de la estrategia se desarrollará en tres etapas: la primera corresponde al alistamiento, previsto para el segundo semestre de 2026, durante el cual se fortalecerán las capacidades de departamentos, distritos y municipios para preparar la puesta en marcha del plan mediante acompañamiento técnico y procesos de planificación.

La segunda abarcará el periodo comprendido entre 2026 y 2035 e incluirá la implementación de las líneas estratégicas por parte de las entidades territoriales, las EPS, las IPS y los demás actores del sistema, en articulación con los planes territoriales de salud y el Plan Decenal de Salud Pública. Posteriormente, el ministerio y el Instituto Nacional de Cancerología realizarán un seguimiento permanente y evaluaciones en 2028, 2030 y 2035 para medir resultados e identificar oportunidades de mejora.

Además del fortalecimiento de la atención médica, el plan contempla acciones para impulsar la formación del talento humano en salud, promover la educación dirigida a pacientes, familias y comunidades, fortalecer la participación social, mejorar los sistemas de información para la toma de decisiones, evaluar tecnologías en salud y adaptar las estrategias a las particularidades culturales y territoriales.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Ministerio de Salud
Salud
Cáncer
Sistema de salud
Superintendencia Nacional de Salud
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos