¿Más fake news? Ahora Petro señala a cuñado de Uribe por “sabotaje” con medicamentos

El presidente Gustavo Petro sigue coleccionando solicitudes de rectificación. La más reciente fue una que le pidieron tras reproducir en su cuenta de X (antiguo Twitter) un video que señalaba que la familia política del expresidente Álvaro Uribe es la propietaria de la gestora farmacéutica Audifarma. La “información” compartida por el mandatario señalaba a esa empresa y a esa familia de estar detrás de un supuesto “saboteo” en el acceso a medicamentos en el país.
El video republicado por Petro dura solo 14 segundos y pregunta con una voz en off hecha con inteligencia artificial: “¿sabía que el dueño de Audifarma es Carlos Enrique Moreno? Hermano de Lina Moreno, la esposa de Álvaro Uribe. Con razón escondía los medicamentos con la intención de sabotear al Gobierno del presidente Gustavo Petro”.