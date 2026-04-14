Por pedir más plata para el sistema, minSalud desautorizó a interventor de Nueva EPS

Para el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional es una afrenta que alguien se atreva a decir, sugerir o plantear que es insuficiente la plata que el Estado le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para atender a sus afiliados, conocida como UPC. Al menos eso muestran las decisiones y pronunciamientos del ministro Guillermo Jaramillo. El último en desatar la ira del funcionario fue el recién nombrado agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina.
Jaramillo cuestionó en una entrevista radial las declaraciones de Ospina en referencia a los recursos del sistema de salud. Sobre él dijo que no era “la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no” y que no debe “ponerse a decir cosas que no le corresponden”.
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La controversia surgió luego de que Ospina asegurara en una entrevista con Blu Radio que la UPC no cubre adecuadamente los costos. “No creo que alcance, creo que tiene que ser diferenciada, creo que, si no se han hecho tareas de orden preventivo, las personas son más demandantes de servicios de salud; creo que nuestra población va pasando una pirámide poblacional de tener más adultos mayores, por tanto más demandantes por enfermedades crónicas”, dijo el también exalcalde de Cali.