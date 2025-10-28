Después de tres nombramientos en una semana, por fin hay Supersalud; ¿quién quedó?

La tercera fue la vencida. Tras una semana en la que el Ministerio de Salud publicó tres decretos anunciando el nombramiento del superintendente del ramo, esta semana se conoció el nombre de quien ocupará ese cargo. Esa entidad —encargada de hacer inspección, vigilancia y control del sistema— completará cuatro cabezas en lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata del exagente interventor de la Nueva EPS, Bernardo Camacho Rodríguez, quien estuvo al frente de esa aseguradora (intervenida por la entidad que ahora dirigirá) entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. Camacho estaba listo para su nombramiento desde mediados de octubre, cuando la página de aspirantes de la Presidencia de la República publicó su hoja de vida para el cargo.

No obstante, su llegada a la Supersalud se vio retrasada, en parte, por la molestia que generó su llegada debido a lo que fue su gestión frente a la EPS más grande del país. Por esa razón, la semana pasada el ministerio publicó un decreto de nombramiento de encargo interinstitucional que ponía al frente de la superintendencia al viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez; pero después publicó otro en el que echaba para atrás esa decisión y nombraba —también en calidad de encargo— al viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego.

Con todo y eso, esta semana el Minsalud se decantó por Bernardo Camacho, quien ahora está a la espera de posesionarse. Desde ahora sectores de oposición piden que el nuevo superintendente se declare impedido ante las decisiones que tome en relación con la Nueva EPS.

Así fue el paso de Camacho por Nueva EPS

Lo anterior en relación a que su paso por la mencionada aseguradora coincidió con un deterioro en cifras e indicadores. Hechos que, a la luz de su futura responsabilidad, dejan dudas sobre su idoneidad.

Entre los hechos que rodean su gestión ante esa entidad se encuentra que para abril de 2025 (a un año de ser intervenida y a cinco meses de ser su interventor) la deuda de con clínicas y hospitales era de más de $5 billones y que le debía $600.000 millones a gestores farmacéuticos (a diciembre de 2024), de los cuales $200.000 millones corresponden a Audifarma. Le puede interesar: Estos son los líos que arrastra desde Nueva EPS el nuevo supersalud Bernardo Camacho. Por la misma vía de números en rojo, es ineludible mencionar el informe que la Contraloría General de la República dio a conocer en septiembre de este año, en el que reveló que las deudas de Nueva EPS alcanzaban los $21,37 billones. El ente de control llegó a esa cifra después de recaudar información que comprende la vigencia de entre 2022 y el primer semestre de 2025: lapso que abarcó la gestión de Camacho como interventor. Según lo revelado por el ente de control fiscal, esa EPS tenía anticipos pendientes por legalizar de 2023 y 2024, los cuales pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones. Esto equivale a un incremento del 155 % y representa una variación significativa que, a juicio de la Contraloría, “afecta la situación financiera de la EPS”. De igual manera, reportó un hallazgo de 22.737.247 facturas pendientes por procesar por $22,1 billones, así como uno de 9.155.060 facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones. “Al excluir los registros repetidos, existen facturas por $13,2 billones pendientes por procesar”, indicó.

Entre tanto, un informe del observatorio Así Vamos en Salud señaló que la aseguradora (con 10,8 millones) dejó de reportar información después de 2023, cuando registró pasivos por alrededor de $5,5 billones. Incluso, mencionó que si esa cifra incluyera en los consolidados de 2024 y 2025, el total de deudas del sistema de salud completo sería mayor.

Las acciones de tutelas y la Nueva EPS no congenian. Al menos así ha sido en los últimos meses y con un incremento en el año y medio que lleva intervenida por la Supersalud. Esta situación no fue ajena al nuevo superintendente. En abril de 2025, el Juzgado 61 penal de Bogotá falló una tutela a favor del representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático), en la que le ordenó a Camacho contestarle dos derechos de petición que no le contestó. Recién una semana después de esa orden sobre las solicitudes de Forero, el Juzgado Quinto Laboral de Montería ordenó cinco días de arresto contra Bernardo Camacho (así como contra el representante legal para asuntos judiciales y de tutela y contra el gerente zonal de Nueva EPS) por incumplir una orden judicial promovida y ganada por una mujer afiliada. El 5 de agosto —días antes de ser removido como agente interventor— el Juzgado Primero Laboral de Sogamoso (Boyacá) le impuso dos días de arresto y una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir otro fallo de la justicia que le ordenaba proteger el derecho a la salud de Eccehomo Castillo Pulido: un paciente de 75 años con cáncer.

La pretensión del usuario pedía acceso a medicamentos e insumos y que se le asignara una enfermera 24 horas para su atención en casa (lea el fallo completo).

Los tres superintendentes en el Gobierno Petro

Por la Supersalud han pasado tres cabezas en poco más de tres años del actual Gobierno, quienes han salida de esa entidad en condiciones enrarecidas. Ulahy Beltrán —quien estuvo entre agosto de 2022 y febrero de 2024— salió en medio de una investigación en la Procuraduría por irregularidades durante su gestión como gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario (Cari) de Barranquilla. En julio de 2024 fue sancionado por esa entidad a pagar $101.852.864 millones. A Luis Carlos Leal —quien estuvo entre febrero y octubre de 2024— le pidieron la carta de renuncia después de que denunciara la presunta desviación de recursos de la salud a paraísos fiscales por parte de cuatro EPS (tres intervenidas). Esto, según dio a conocer este diario tras salir de esa entidad, propició que le pidieran dar un paso al costado. Puede leer: “No nos vamos a paralizar”: minSalud reta orden de suspender ‘decretazo’ al sistema En el caso de Guiovanni Rubiano, una fuente que conoce el sector salud y cercano a Petro le confirmó a EL COLOMBIANO que, efectivamente, el presidente “estaba molesto” con el exsuperintendente por supuestos quejas de corrupción, según lo mencionó en una conversación privada en la que estuvo presente hace un mes.

Bloque de preguntas y respuestas

