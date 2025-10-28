Después de tres nombramientos en una semana, por fin hay Supersalud; ¿quién quedó?

La tercera fue la vencida. Tras una semana en la que el Ministerio de Salud publicó tres decretos anunciando el nombramiento del superintendente del ramo, esta semana se conoció el nombre de quien ocupará ese cargo. Esa entidad —encargada de hacer inspección, vigilancia y control del sistema— completará cuatro cabezas en lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Se trata del exagente interventor de la Nueva EPS, Bernardo Camacho Rodríguez, quien estuvo al frente de esa aseguradora (intervenida por la entidad que ahora dirigirá) entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. Camacho estaba listo para su nombramiento desde mediados de octubre, cuando la página de aspirantes de la Presidencia de la República publicó su hoja de vida para el cargo.