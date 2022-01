“Por ahora nosotros no estamos considerando una cuarta dosis. La aplicación de ese refuerzo en el caso de Chile corresponde a que después de seis meses se va perdiendo el nivel de anticuerpos, no necesariamente la inmunidad. Eso explicaría que uno tenga que hacer refuerzos cada cierto tiempo. Nosotros en este momento estamos apostándole, precisamente, a mantener la inmunidad de toda la población completando los esquemas. Ya el 57 % de la población tiene sus esquemas de vacunación completos, es decir, que tenemos 43 % todavía con esquemas incompletos, lo cual subiría la inmunidad. Y tenemos 4,1 millones de dosis de refuerzo (terceras dosis), nos falta todavía una población importante por vacunar. En la medida en que hagamos eso vamos a mantener la inmunidad de la población.”.

¿Cuántos millones de vacunas hay disponibles para aplicar?

“En las bodegas de los departamentos ya hay más de tres millones de vacunas disponibles y listas para aplicar. En nuestra bodega central tenemos en este momento más de cuatro millones y esperamos que en las próximas dos o tres semanas lleguen más de dos millones de dosis de Pfizer en particular. Y sobre el mes de febrero estarían llegando otros 2,4 millones de dosis por medio del mecanismo multilateral Covax, aunque todavía no hemos definido de qué laboratorio. Eso es lo que tenemos en el corto plazo”.

La meta inicial del Plan Nacional de Vacunación (PNV) era llegar al 70 % de la población con esquemas completos en 2021, aunque los objetivos fueron cambiando con el tiempo, ¿cuándo podría alcanzarse esa meta?

“Esto depende del nivel de vacunación, que no solo está ligado a la oferta de vacunas, sino también a la demanda y a que la gente acuda a los puntos. Esperamos llegar a un nivel cercano al 70 % con esquemas completos antes de que finalice febrero”.

¿Qué cambiará para las incapacidades por covid-19, según la circular que expidieron los Ministerios de Trabajo y de Salud?

“Reiteramos que la incapacidad obedece a un acto en el cual el médico evalúa la condición clínica del paciente y dentro de sus consideraciones tiene en cuenta su situación laboral. Si requiere o no presencialidad, si puede hacer sus actividades en casa y demás. Es el médico quien expide la incapacidad”.

¿Un empleado necesita tener prueba covid positiva para que le den su incapacidad?

“No, absolutamente no. Una prueba no es igual a una incapacidad. Yo no le doy incapacidad a un paciente solo porque es positivo para covid. Se la doy porque evalúo que no puede trabajar o porque tiene una consideración especial, ya sea por su sintomatología o porque definitivamente no puede salir del aislamiento”.