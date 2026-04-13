Niño de 6 años lleva esperando seis meses sus medicamentos y su vida corre peligro

Juan Sebastián Beltrán es un niño de seis años, que atraviesa una delicada situación de salud que pone en riesgo su vida debido a la falta de medicamentos esenciales que no recibe desde hace más de seis meses. Su caso se suma a la lista que semanalmente reportan asociaciones de pacientes sobre las dificultades en el acceso a tratamientos para enfermedades raras y huérfanas en el país.
El menor tiene un diagnóstico de cistinosis nefropática, una patología considerada huérfana que afecta gravemente órganos como los riñones y los ojos. En Colombia, apenas unas 25 personas padecen esta enfermedad, lo que la convierte en una condición poco frecuente, pero compleja.
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De acuerdo con su familia, el diagnóstico se produjo cuando Juan Sebastián tenía dos años, luego de una hospitalización prolongada que llevó a los médicos a ordenar estudios especializados. Las pruebas, que incluso fueron analizadas en el exterior, permitieron confirmar la enfermedad tras un proceso clínico exhaustivo.