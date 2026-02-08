Más de 50 días sin sueldo y sin insumos: la crisis que tiene en vilo al hospital de San Andrés

La última semana de enero las calles de la isla de San Andrés retumbaban por las arengas y ríos de gente que las coparon. “¡Abajo el Gobierno nefasto que nos tiene en esta crisis! ¡No hay garantías en estos momentos en la E.S.E Hospital Departamental!”, se escuchó el pasado 30 de enero en las movilizaciones que organizaron los trabajadores del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Llevan año y medio de pasar aceite para atender pacientes y para recibir sus sueldos a tiempo, entre otras problemáticas. “Hacen falta insumos, hacen falta medicamentos”, vociferaba uno de los participantes en las movilizaciones, que llevaba un altavoz en compañía de otra persona. Luego, preguntó por los recursos millonarios del centro médico, “que son para pagarles a los trabajadores del hospital”. Esta situación no es ajena a lo que viven otros hospitales públicos en otras zonas y regiones del territorio colombiano, cuya operación —en muchos casos— está comprometida por la falta de pagos de las entidades promotoras de salud (EPS), con especial concentración en las que están intervenidas por la superintendencia del ramo.

Otros casos en San Andrés

Así está la empresa social del Estado (E.S.E) de la isla. La presidenta del sindicato SITRAHOSAPS, Herci Macariz Llerena, le contó a EL COLOMBIANO que esa sede es vital para la red prestadora del archipiélago, pues es el más grande de esa región y el único de tercer nivel que hay. La otra opción es la Clínica Villareal, que es de primer nivel. “En los últimos meses hemos visto la crisis en nuestra institución con desabastecimiento de insumos y medicamentos. Estuvimos días sin fármacos básicos y esenciales para atender a los pacientes, a pesar de que nos dicen que están gestionando recursos con el Gobierno Nacional”, dijo. La isla, por su calidad de destino turístico para colombianos y extranjeros, mantiene una población flotante (gente presente en un territorio, pero con lugar de residencia distinto). De hecho, para 2016 se calculaba que la cantidad de turistas que iban a conocer el llamado “mar de los siete colores” alcanzaba los 980.000 al año, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane); cifra que confluye con altas y bajas con los 100.000 habitantes locales. Esa situación, explicó Macariz, hace que en el hospital departamental no solo lleguen los pobladores originarios de las islas, sino también turistas. Así las cosas, si escasean medicamentos y materiales médicos necesarios para la atención de citas, urgencias o chequeos, la cantidad de personas que se verán afectadas se contará por decenas. Actualmente, según SITRAHOSAPS, en el centro médico hay desabastecimiento de medicamentos esenciales como noradrenalina (para soporte hemodinámico en estados de choque), corticoides sistémicos (para el manejo de fallas respiratorias, sepsis y patologías graves) y misoprostol (para emergencias relacionadas con el embarazo). Macariz contó que la gerencia del hospital se afana en adquirir esos suministros cuando hacen presión desde el sindicato, “pero lo que compran no alcanza y se acaba rápido”.

Riesgo real para la población

Para noviembre de 2025, la E.S.E estuvo sin servicio de tomografía axial computarizada: una prueba de diagnóstico que permite tomar imágenes detalladas de órganos internos, huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos. Esto impidió hacer diagnósticos oportunos por esas semanas. Fruto de esa situación, se reportaron dos casos de personas que, presuntamente, por no haber tenido un diagnóstico a tiempo, tuvieron complicaciones de salud posteriores a haber sido remitidos desde el Hospital Departamental. Un menor de cinco años, turista, que había sufrido un accidente de tránsito, tuvo que ser trasladado a Bogotá. Allí habría llegado con un sangrado intracraneal por el que tuvieron que operarlo de urgencia. “Esta situación pudo haberse identificado oportunamente de contar con el servicio diagnóstico en la isla”, afirmó Macariz. Además, un bebé prematuro (de 26 semanas de gestación) llegó al centro asistencial requiriendo nutrición parenteral. No obstante, no logró ser atendido de manera integral por la falta de ese servicio y a pesar de que cuentan con una unidad de cuidados intensivos (UCI) neonatal.

Los chats del desespero

Esta situación se ve reflejada en los integrantes del talento humano en salud del hospital. EL COLOMBIANO conoció unas conversaciones por WhatsApp entre los trabajadores que mencionan lo complejo de la situación. “Buenas tardes, compañeros. Tenemos problemas otra vez con las máquinas (de) esterilización. Ortopedia tiene cirugías mañana, pero no me dan solución (de) si voy a operar o no (o de si) existe algún plan de contingencia para esto. ¿Qué hago?”, se lee en uno de los chats. La situación queda más al descubierto con lo que sigue. “Los pacientes están esperando estas cirugías hace varios días y ellos van a querer hablar si no se llegan a operar, para saber qué está pasando. ¿Qué hacemos? ¿Esto será para todos los servicios quirúrgicos?”, insiste la misma persona. En otras conversaciones se lee a especialistas alertando que “amanecimos sin tomógrafo, queremos saber cuál es el plan a seguir” y discutir por la falta de analgésicos.

¿Qué responde el hospital?