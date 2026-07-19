8 mentiras y logros inflados de Petro sobre el sistema de salud durante su gobierno

Este diario y quien escribe se “cansaron” de hacerle verificaciones a los discursos del presidente Gustavo Petro sobre la salud. En el medio de eso, cada cifra, opinión, detalle, comparación y decisión que tomó sobre el sistema de salud tenían algo en común: estaban atravesados por alguna mentira. Hasta en uno de los asuntos básicos sobre el tema, que es la cobertura universal que logró Colombia en 30 años, el presidente Petro cayó en infundios. Lea también: Cuatro EPS concentran el 55 % de quejas de usuarios: la Nueva EPS es la número uno Exponer la colección de noticias falsas, mentiras e imprecisiones del jefe de Estado daría para todo un especial, pero acá están ocho que muestran su supino desconocimiento del sector, que minaron la confianza entre actores del sistema y que reveló EL COLOMBIANO en los últimos cuatro años. Todas más allá de dejar un manto de asombro sobre las capacidades intelectuales de Petro—muestran por qué, en parte, el sistema atraviesa una crisis humanitaria y financiera que ha dejado instituciones y servicios cerrados y miles de víctimas humanas. Según la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, entre 2025 y el primer semestre de 2026 han muerto 2.637 pacientes con ese tipo de dolencias por razones asociadas a demoras, interrupciones y fallas en el acceso evitables.

UPC para “hinchar bolsillos de EPS”

En su intención de reformar el sistema de salud, el gobierno del presidente Gustavo Petro redujo los recursos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), afectando la capacidad de las EPS para financiar la atención de sus afiliados. El impacto se reflejó en un aumento de las tutelas por servicios de salud, que pasaron de 265.173 en 2024 a 312.567 en 2025, la cifra más alta registrada. La UPC no constituye un subsidio para las EPS, sino el recurso que el Estado gira mensualmente para garantizar la prestación de los servicios de salud. De esos dineros, las entidades solo pueden destinar hasta el 10% a gastos administrativos en el régimen contributivo y hasta el 8% en el régimen subsidiado.

”Calcamos el sistema de EE. UU. y de Chile”

En un consejo de ministros televisado en marzo de 2025, el mandatario afirmó que el sistema de salud colombiano replicó modelos de Estados Unidos y del Chile de Augusto Pinochet. Sin embargo, el esquema creado por la Ley 100 de 1993 fue diseñado durante el gobierno de César Gaviria con base en el modelo de “pluralismo estructurado”, desarrollado por Juan Luis Londoño y el médico mexicano Julio Frenk. Este modelo combina la participación del Estado y del sector privado en la regulación, financiamiento, aseguramiento y prestación de servicios. Colombia en tres décadas alcanzó una cobertura del 99,6% de la población, muy superior a que tiene Estados Unidos, donde alrededor del 92% de los habitantes cuenta con seguro médico.

Inventó indicador para “salvar” niños

En marzo de 2026, Gustavo Petro aseguró en X que durante su gobierno 6.768 niños menores de cinco años “dejaron de morir”, comparando las muertes infantiles de 2022 con las de los años siguientes. Sin embargo, como lo expuso este diario, ese cálculo es cuestionable porque el indicador no existe en la medición internacional de salud pública. La Organización Mundial de la Salud recomienda evaluar la mortalidad infantil en tasas por cada 1.000 nacidos vivos, no sumando diferencias entre años. Según el investigador Johnattan Garcia, de Harvard, el método del Gobierno asume erróneamente que la mortalidad habría permanecido constante. Datos del DANE y el Banco Mundial muestran que la mortalidad infantil en Colombia mantiene una tendencia descendente desde hace décadas.

Ambulancias para Antioquia “nuevas”

Antioquia —blanco constante de la “mala leche” presidencial— no se quedó atrás en el dossier de mentiras. En mayo de 2025, el mandatario aseguró que su Gobierno “acababa de entregar” 23 ambulancias para municipios del departamento y destacó la presencia de cerca de 5.000 profesionales de la salud en equipos básicos. Rendón respondió que las ambulancias estaban en funcionamiento desde 2023 y que la Gobernación aportó más de la mitad de los recursos para su compra. De hecho, los vehículos conservaban el logotipo de la administración de Aníbal Gaviria. Según la Resolución 2539 de 2022 del Ministerio de Salud, la Gobernación destinó $ 4.586 millones y la Nación $ 2.699 millones para esa adquisición.

”Todos corruptos”, así no lo sean

La crisis de Nueva EPS fue uno de los principales puntos débiles del gobierno Petro en materia de salud. Los estados financieros de 2024, año en que la entidad fue intervenida, revelaron pérdidas por $4,8 billones y deudas por $22,5 billones. En medio de esa situación, el presidente señaló a terceros como responsables. En diciembre de 2025 vinculó a militantes de Cambio Radical con un supuesto desfalco, afirmación por la que el Consejo de Estado le ordenó retractarse y ofrecer excusas públicas a Enrique Vargas Lleras. También calificó de “criminal” a Joseba Grajales, directivo de Keralty y propietario de Sanitas EPS, y le dijo que debía “irse” de Colombia. Posteriormente, también debió retractarse por esas declaraciones.

El “detector de mentiras” que miente

A poco más de cuatro meses de terminar el gobierno, el Ministerio de Salud lanzó el “Detector de Mentiras”: una estrategia para responder a críticas sobre la crisis del sistema de salud. Sin embargo, varios de sus videos manipulan datos, sacan información de contexto y presentan afirmaciones sin sustento para defender la gestión oficial. EL COLOMBIANO reveló que los contenidos son elaborados por la oficina de prensa y aprobados por viceministros. Uno de los casos más polémicos fue la respuesta a un informe de la Defensoría del Pueblo sobre el acceso a medicamentos, que el Ministerio calificó como “fabricado” sin aportar pruebas. Además, omitió apartes clave del documento que evidencian problemas de financiación y desigualdad territorial.

La “confusión” con unos hospitales

Semanas después de que la exministra de Salud, Carolina Corcho, presentara al Congreso la reforma a la salud —que fue rechazada en dos oportunidades—, el presidente publicó en X dos fotos de un hospital en ruinas y pacientes en camillas deterioradas. Aseguró que correspondían a hospitales de municipios excluidos de Antioquia y cuestionó el sistema de salud. Sin embargo, luego se confirmó que las imágenes no eran de Antioquia y ni siquiera de Colombia, sino de Venezuela, en donde gobernaba su aliado Nicolás Maduro. Una mostraba un hospital de Maracaibo en abril de 2021 y la otra el Hospital Vargas de Caracas en marzo de 2019. Tras el error, Petro eliminó la publicación y no volvió a pronunciarse sobre el tema públicamente después de tal papelón.

Cuatro años y no entendió el sistema

La conclusión de este recorrido es que Petro dejará la Casa de Nariño sin entender a fondo el sistema de salud. El mandatario insiste en que la crisis comenzó cuando las EPS se transformaron en aseguradoras financieras. Sin embargo, expertos explican que asumir ese rol no es negativo ni ilegal, pues implica responder por los riesgos económicos derivados de garantizar la atención de sus afiliados. El consultor independiente Ramón Abel Castaño señala que las EPS reciben una prima del Estado (UPC) y deben gestionar esos recursos para cubrir las enfermedades de su población. Además, la Ley 100 de 1993 estableció requisitos de solvencia y aunque Petro tiene razón al señalar su naturaleza aseguradora, eso no implica que el modelo sea ilegal. Siga leyendo: Estos son los 1.970 “elefantes blancos” que Petro le deja a De la Espriella

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