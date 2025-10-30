Factcheck: Pacientes Colombia no son “mercaderes de la vida”, como dijo Wilson Arias

Una verdadera campaña digital se desencadenó esta semana contra Pacientes Colombia. Un señalamiento del senador Wilson Arias (Pacto Histórico) contra esa organización desató una serie de ataques en redes y un pedido de retractación. Según él, esa corporación tiene intereses económicos en el sector salud. Sin embargo, los hechos muestran que el congresista está equivocado.
El político petrista señaló desde su curul en la Comisión Séptima del Senado que Pacientes Colombia estaba vinculada a la empresa “Colombia Saludable”. Vale recordar que esa agrupación se ha dedicado a hacer activismo en favor de los ciudadanos afectados por las decisiones en el sector salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro.