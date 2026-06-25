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El equipo de salud de Abelardo se reunió con organizaciones para ‘salvar’ el sistema

El coordinador programático en salud del equipo del presidente electo sostuvo una reunión con representantes de distintas organizaciones de pacientes, prestadores, aseguradoras y económicas.

  • El sistema de salud vive una crisis humanitaria y financiera que incrementó las tutetas y las quejas. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El sistema de salud vive una crisis humanitaria y financiera que incrementó las tutetas y las quejas. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

hace 4 horas
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Lo que hay es trabajo para hacer en el sistema de salud. Con el aval de haber ganado legítimamente las elecciones presidenciales, el equipo de salud del presidente electo, Abelardo de la Espriella, empezó a sostener reuniones con las organizaciones de pacientes, entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), laboratorios farmacéuticos y del sector económico.

En ese sentido, el coordinador programático en salud del nuevo Gobierno, Iván Sánchez, se reunió con representantes de esas asociaciones para hablar sobre el futuro del sector desde agosto próximo.

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La Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud informó que se les envió el mensaje de que las decisiones del sistema serán transparentes, técnicas y consensuadas. “Consideramos que son mensajes constructivos y que empiezan a generar confianza en el camino a recorrer”, dijo ese grupo en un comunicado de prensa.

“Desde la Mesa de Asociaciones de Usuarios (integrada por las Asociaciones de Usuarios de Aliansalud, Coosalud, Famisanar, Nueva EPS Bogotá y Cundinamarca, Salud Total, Sanitas y Sura) nuestro compromiso con apoyar todas las iniciativas que nos permitan no solo resolver la crisis humanitaria actual, sino avanzar en la construcción del mejor sistema de salud para todos los colombianos”, añadió la Mesa.

Por su parte, el movimiento Pacientes Colombia destacó como un avance significativo esa reunión —que tuvo lugar este miércoles— y que tuvo como objetivo iniciar la construcción de una hoja de ruta para atender la crisis que enfrenta el sector y definir las medidas prioritarias que se implementarán durante los primeros 90 días de Gobierno y que el presidente electo ha llamado “plan de choque” o “Arca de Noé”.

La organización, que agrupa a 204 asociaciones de pacientes en todo el país, consideró que la convocatoria realizada pocas horas después de la elección presidencial refleja una disposición temprana de las nuevas autoridades para escuchar las preocupaciones de quienes hacen parte del sistema sanitario.

Según la organización, este acercamiento constituye una señal positiva en un momento crítico para la atención en salud. Los representantes de los pacientes señalaron que la apertura de espacios de diálogo técnico puede contribuir a la formulación de respuestas más efectivas frente a las dificultades que afectan a millones de usuarios.

Pacientes Colombia insistió en que las conversaciones deben traducirse en acciones concretas que permitan aliviar la crisis humanitaria que atraviesa el sistema. En ese sentido, recordó que los pacientes continúan siendo los principales afectados por las fallas en la prestación de servicios y esperan soluciones que garanticen sus derechos.

Por otro lado, subrayó la importancia de mantener una comunicación constante entre el gobierno, los usuarios, las entidades prestadoras y los demás sectores involucrados. A su juicio, la construcción colectiva de propuestas fortalecerá la legitimidad de las decisiones que se adopten en los próximos meses.

El vocero del movimiento, Denis Silva, valoró el liderazgo de los integrantes del equipo de salud del nuevo gobierno por promover este primer encuentro. “Destacamos el cumplimiento de sus compromisos de campaña de instalar un puesto de mando desde el primer día de gobierno para enfrentar la crisis humanitaria en salud, dar cumplimiento a los autos de la Corte Constitucional y escuchar a todos los actores del sistema”, dijo.

“Este constituye un mensaje importante para los pacientes del país, pues demuestra disposición para escuchar, construir soluciones y comenzar este nuevo ciclo con el pie derecho”, agregó Silva.

El representante de los pacientes también resaltó el compromiso expresado por las nuevas autoridades de atender las órdenes emitidas por la Corte Constitucional y de escuchar a todos los actores relacionados con la prestación de servicios de salud. Para la organización, estas decisiones representan un mensaje alentador para los ciudadanos que esperan cambios estructurales.

Finalmente, Pacientes manifestó su expectativa de que esta reunión sea el punto de partida de una relación permanente y productiva con el gobierno. El objetivo, concluyó el movimiento, es avanzar hacia un modelo de atención más eficiente, sostenible y centrado en las necesidades reales de los pacientes en el país.

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