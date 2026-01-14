Crisis de salud: Exministros alertan que en 2026 habrá más “deterioro del servicio”

Un grupo de exministros y viceministros de salud alertó esta semana que el sistema de salud inicia 2026 más desfinanciado y con decisiones erráticas por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que agravarán los riesgos para pacientes y usuarios. Los exfuncionarios aseguraron que esas decisiones adoptadas en los últimos años han producido mayor incertidumbre, barreras de acceso y sufrimiento para la población.
“El año 2025 terminó mal para quienes dependen del sistema de salud, y el 2026 comienza con decisiones que profundizan la desfinanciación y el deterioro del servicio, adoptadas con preocupante indiferencia frente a las advertencias técnicas, institucionales y humanas que se han hecho a lo largo de todo el año anterior”, advirtieron los exministros.