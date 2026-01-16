Ante crisis de medicamentos, pacientes de Nueva EPS convocan paro la próxima semana

Los usuarios de la Nueva EPS anunciaron la convocatoria a un plantón a nivel nacional para el próximo lunes 26 de enero. Se hará como forma de protesta ante las dificultades que, según denuncian, afectan la prestación de los servicios de salud, como la entrega de medicamentos. Este llamado surge en medio de crecientes inconformidades de los afiliados por la crisis financiera del sector.
La convocatoria se dio a conocer a través de una citación dirigida a los delegados regionales de usuarios de la aseguradora, en la que se convocó a una reunión virtual extraordinaria. Fue fijada para el 17 de enero a las 4:00 de la tarde y tiene como propósito organizar esa jornada de movilización.