Camilo Acosta, periodista de EL COLOMBIANO, recibió reconocimiento por su trabajo en salud

Camilo Acosta Villada, periodista del equipo de Actualidad de EL COLOMBIANO, recibió el Reconocimiento al Periodismo en Salud AFIDRO, por su trabajo periodístico dedicado a visibilizar historias y problemáticas relacionadas con el sistema de salud en Colombia. El reconocimiento es entregado por AFIDRO, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, una organización gremial privada y sin ánimo de lucro que reúne a compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo establecidas en Colombia.

El Reconocimiento al Periodismo en Salud AFIDRO busca impulsar y visibilizar el trabajo de periodistas y comunicadores que contribuyen a que los ciudadanos tengan acceso a información veraz, ética y transparente sobre el sistema de salud y el acceso a tratamientos innovadores en el país. Conozca: Cuatro cifras que ayudan a entender los bajos resultados de Colombia en las pruebas Pisa 2025 En el caso de Acosta, el reconocimiento destaca su trabajo en historias relacionadas con pacientes, medicamentos, EPS y diferentes aspectos del funcionamiento del sistema de salud, así como su labor para hacer visibles las experiencias de quienes están relacionados con la crisis actual.

El reconocimiento es entregado por AFIDRO, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo. FOTO: Camilo Acosta.

Camilo Acosta llegó a EL COLOMBIANO en 2022 para cubrir temas de salud y educación y, desde entonces, ha desarrollado su trabajo periodístico principalmente en el área de salud. También ha cubierto asuntos relacionados con el manejo del sistema sanitario, la reforma impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y temas de género. Lea más: ¿Sabía que la distancia entre droguerías está regulada? Fallo judicial determinó que debe volver a ser de 75 metros El periodista es comunicador social de la Universidad Santo Tomás y cuenta con experiencia en medios como Citytv, Cablenoticias, W Radio, La Liga Contra el Silencio y El Espectador. Antes de llegar a EL COLOMBIANO, ejerció el periodismo desde 2016. Tras cerca de tres años en esta casa editorial, Acosta continúa haciendo parte del equipo de Actualidad, donde ha construido una trayectoria enfocada en contar las historias que hay detrás de las cifras y las decisiones que impactan al sistema de salud.