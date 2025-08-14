Alerta de salud en Boyacá: hospitales públicos advierten deuda de $822.000 millones

Trece hospitales públicos de Boyacá levantaron una alerta de crisis financiera, que está poniendo en peligro su funcionamiento. Por eso, informaron que enfrentan esa situación debido a las deudas acumuladas por parte de varias Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y otras entidades que deben hacerles pagos.
Al respecto, señalaron que en los últimos meses no les han hecho el giro del 80 % del valor facturado y radicado de la cartera corriente principalmente por parte de las entidades promotoras de salud (EPS) que están bajo medida de intervención administrativa o de vigilancia especial por parte de la superintendencia del sector.