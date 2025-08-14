Así quedó la casa del gobernador del Caquetá tras ataque de alias Calarcá: “Lo denuncié hace seis meses y no hicieron nada”

El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció que seis hombres armados, presuntamente enviados por alias Calarcá y bajo órdenes de Urías Perdomo y Albeiro Ramírez, atacaron en la madrugada de este miércoles la finca paterna de la familia de su esposa.

De acuerdo con el mandatario, los hombres llegaron hacia las cinco de la mañana, sacaron a los ocupantes de sus camas y los obligaron a arrear el ganado, que luego fue robado en su totalidad. “Se llevaron el fruto de más de cuarenta años de trabajo de esa familia y destruyeron las instalaciones con explosivos”, afirmó.

Ruiz precisó que el ganado no le pertenecía a él y que no posee una sola res, “precisamente por alias Calarcá, porque nunca voy a pagar extorsión”. También recordó que ha denunciado desde hace más de seis meses amenazas e intimidaciones contra su familia por parte de esa estructura armada, incluso ante el presidente de la República, el actual y el anterior ministro de Defensa, y en medios de comunicación.

“Lo advertí: aunque Calarcá esté sentado en una mesa de negociación, siguen extorsionando y delinquiendo en el Caquetá. Hoy se consumó lo que venía denunciando”, señaló, cuestionando la efectividad del proceso de paz y la ausencia de resultados frente a las denuncias.

El gobernador responsabilizó directamente a los jefes disidentes del ataque y criticó que Urías Perdomo, capturado meses atrás en Antioquia, haya sido devuelto al departamento “en un avión de la ONU” para seguir delinquiendo. “¿Dónde están los que salen a defender a los grupos armados al margen de la ley?”, preguntó.

Según su relato, los criminales retuvieron a tres trabajadores de la finca y al igual que a su cuñado. Les advirtieron que no regresaran. “El mensaje fue claro: hasta que no me siente a negociar con ellos, seguirán atacando. Mi cuñado decidió permanecer en su finca, diciendo que allí morirá”, relató Ruiz.