Plata que ha pagado Adres en 2025 por accidentes de tránsito sin Soat subió un 63 %

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) publicó en su último boletín técnico en el que detalló los giros que ha hecho en lo corrido del primer semestre de 2025. Al respecto, señaló que en ese periodo de tiempo ha hecho pagos por $326.000 millones a las clínicas y hospitales para pagar las atenciones en salud de las víctimas de accidentes de tránsito causados por vehículos fantasma (sin identificación) o sin seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat).
Esa cifra del primer semestre de este año representó un incremento del 63 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando los recursos girados fueron $200.000 millones. Es decir, hubo un incremento de $126.000 millones en un año.
De esas atenciones por este tipo de accidentes de tránsito hubo 141.343 víctimas, de las cuales el 60,2 % fueron hombres (85.031 personas), el 31,8 % fueron mujeres (45.011 personas) y el 8,0 % (11.301) sin identificar. Así mismo, el grupo etario más afectado corresponde a jóvenes entre 20 y 39 años, con 66.189 víctimas (46,8 % del total).