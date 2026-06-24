Atención, profesional de salud: Abren inscripciones para Servicio Social Obligatorio

El Ministerio de Salud anunció la apertura de las inscripciones para el tercer proceso de asignación de plazas del Servicio Social Obligatorio (SSO) de 2026, dirigido a profesionales de bacteriología, enfermería, medicina y odontología de las universidades del país. De acuerdo con la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, el proceso de asignación se llevará a cabo el próximo 16 de julio de 2026, mientras que las inscripciones estarán habilitadas entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2026. Le puede interesar: Así Minsalud busca quitar exoneración de año rural para graduados de área de salud. Para esta convocatoria, las secretarías departamentales y distritales de salud reportaron un total de 1.360 plazas disponibles, distribuidas en distintas regiones del país y destinadas a las profesiones que hacen parte del Servicio Social Obligatorio.

El ministerio recordó que el proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través de la página oficial de la entidad. Así mismo, recomendó a los aspirantes leer cuidadosamente el instructivo dispuesto para el trámite, diligenciar correctamente el formulario y adjuntar los documentos de soporte requeridos. Entre los pasos más importantes del proceso se encuentra la selección de hasta cinco plazas de interés y la organización de los departamentos de acuerdo con el orden de preferencia de cada profesional, que puede consultar en este enlace.

Las autoridades también señalaron que toda la información relacionada con requisitos, vacantes y condiciones del proceso se encuentra disponible en el Repositorio Institucional Digital (RID) del Minsalud (consultar aquí). Con el fin de brindar acompañamiento a los participantes, la entidad habilitó una Mesa de Ayuda que funcionará durante el periodo de inscripciones, de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en jornada continua, y los sábados de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.