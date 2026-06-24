Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Atención, profesional de salud: Abren inscripciones para Servicio Social Obligatorio

Para esta convocatoria, que es la tercera del año, las secretarías departamentales y distritales de salud reportaron un total de 1.360 plazas disponibles.

  • El servicio social obligatorio es un requisito para graduados de carreras de salud para ejercer su profesión. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    El servicio social obligatorio es un requisito para graduados de carreras de salud para ejercer su profesión. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El Ministerio de Salud anunció la apertura de las inscripciones para el tercer proceso de asignación de plazas del Servicio Social Obligatorio (SSO) de 2026, dirigido a profesionales de bacteriología, enfermería, medicina y odontología de las universidades del país.

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, el proceso de asignación se llevará a cabo el próximo 16 de julio de 2026, mientras que las inscripciones estarán habilitadas entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2026.

Le puede interesar: Así Minsalud busca quitar exoneración de año rural para graduados de área de salud.

Para esta convocatoria, las secretarías departamentales y distritales de salud reportaron un total de 1.360 plazas disponibles, distribuidas en distintas regiones del país y destinadas a las profesiones que hacen parte del Servicio Social Obligatorio.

El ministerio recordó que el proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través de la página oficial de la entidad. Así mismo, recomendó a los aspirantes leer cuidadosamente el instructivo dispuesto para el trámite, diligenciar correctamente el formulario y adjuntar los documentos de soporte requeridos.

Entre los pasos más importantes del proceso se encuentra la selección de hasta cinco plazas de interés y la organización de los departamentos de acuerdo con el orden de preferencia de cada profesional, que puede consultar en este enlace.

Las autoridades también señalaron que toda la información relacionada con requisitos, vacantes y condiciones del proceso se encuentra disponible en el Repositorio Institucional Digital (RID) del Minsalud (consultar aquí).

Con el fin de brindar acompañamiento a los participantes, la entidad habilitó una Mesa de Ayuda que funcionará durante el periodo de inscripciones, de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en jornada continua, y los sábados de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Los interesados podrán solicitar orientación a través del número telefónico (601) 330 5043 en Bogotá, la línea gratuita nacional 01 8000 96 00 20 o mediante el correo electrónico serviciosocialobligatorio@minsalud.gov.co.

El Servicio Social Obligatorio es un requisito para el ejercicio profesional en distintas profesiones de la salud y busca fortalecer la prestación de servicios en diferentes territorios del país, especialmente en zonas con necesidades prioritarias de atención.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Estudiantes
Estudiantes universitarios
Ministerio de Salud
Salud
Sistema de salud
EPS
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos