“Se debe $32 billones a hospitales, EPS y operadores”: Bruce Mac Master de la Andi

A cuatro días de la segunda vuelta presidencial se lleva a cabo en Cartagena el Foro de Salud número 32 de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), que reúne a la mayor parte de ese sector del país. Durante la apertura, el presidente de ese gremio, Bruce Mac Master, se refirió a los retos que enfrenta el sistema —en los que incluye la deuda existente— con el próximo Gobierno y a cómo fue su relación con el saliente presidente Gustavo Petro.
En su intervención, Mac Master habló de que cuando inició la era Petro se encontraron “con que nuestro socio en esta conversación se convirtió en el gran obstáculo para poder hacer las cosas bien y para poder sacarlas adelante”. Pero reconoció que “a pesar de que esto sucedió así, nos encontramos con una inmensa responsabilidad de cada uno de los regentes del sistema por seguir prestando su función, por seguir cumpliendo con su función social, por seguir prestando el servicio, por seguir proveyendo, por seguir atendiendo”.
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Sobre esto, dijo que “la población colombiana lo va a agradecer o lo va a reconocer” y que ese factor contribuyó “a que no se haya presentado un gran colapso si hubiéramos reaccionado en forma consecuente o en forma equivalente a los ataques o a las difíciles circunstancias que tuvimos que vivir”.