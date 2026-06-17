“Se debe $32 billones a hospitales, EPS y operadores”: Bruce Mac Master de la Andi

A cuatro días de la segunda vuelta presidencial se lleva a cabo en Cartagena el Foro de Salud número 32 de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), que reúne a la mayor parte de ese sector del país. Durante la apertura, el presidente de ese gremio, Bruce Mac Master, se refirió a los retos que enfrenta el sistema —en los que incluye la deuda existente— con el próximo Gobierno y a cómo fue su relación con el saliente presidente Gustavo Petro. En su intervención, Mac Master habló de que cuando inició la era Petro se encontraron “con que nuestro socio en esta conversación se convirtió en el gran obstáculo para poder hacer las cosas bien y para poder sacarlas adelante”. Pero reconoció que “a pesar de que esto sucedió así, nos encontramos con una inmensa responsabilidad de cada uno de los regentes del sistema por seguir prestando su función, por seguir cumpliendo con su función social, por seguir prestando el servicio, por seguir proveyendo, por seguir atendiendo”. Le puede interesar: Denuncian salarios de $11 millones en el Hospital San Juan de Dios a pesar de no funcionar. Sobre esto, dijo que “la población colombiana lo va a agradecer o lo va a reconocer” y que ese factor contribuyó “a que no se haya presentado un gran colapso si hubiéramos reaccionado en forma consecuente o en forma equivalente a los ataques o a las difíciles circunstancias que tuvimos que vivir”.

El líder gremial expuso cifras que advierten que la deuda que existe con el sistema de salud asciende a los $32 billones, producto de la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata que le entregan a las EPS para la atención de sus afiliados. Según la Corte Constitucional, el monto que el actual Gobierno ha fijado para ello es insuficiente. Al respecto, los datos que presentó señalan que esa cifras es el acumulado de los últimos cuatro años: iniciando con $3,9 billones de 2022, pasando por $5,1 billones de 2023, incrementando a $9,4 billones en 2024 y cerrando en $11,8 billones en 2025.

“Durante este Gobierno se produjo una desfinanciación de cerca de $32 billones del sistema. Es decir, en este momento se le debe a los hospitales, se le debe a las EPS y se le debe a los operadores. Tenemos que tomar esa decisión, como mencionaba en la presentación, de que la tarea de un ministro de Hacienda y la tarea del próximo Gobierno es la de verdaderamente administrar recursos, que son muy escasos en el Estado colombiano hoy en día”, dijo el presidente de la Andi en declaración a medios de comunicación. Conozca: El llamado de Pacientes Colombia a Abelardo y Cepeda: tener en cuenta a los usuarios

A esto, añadió que se debía “tener prioridades” y que no entendía “cómo con este Gobierno no logramos que la salud de los colombianos sea una prioridad alta”. Por otro lado, Mac Master recordó que el sistema de salud “siempre ha tenido necesidades no resueltas, especialmente en lo financiero” y que, por esa razón, el país ha hechos ajustes en la operatividad y en los conceptos”. A esto, añadió que “hemos venido moviendo, tratando de administrar y de llegar a un sistema que funciona, pero les tengo que decir que yo estoy convencido de que no va a haber una sola estructura que logremos diseñar colectivamente que sea una que nos permita ‘irnos de vacaciones’”, en referencia a que el sector siempre va a necesitar cambios y ajustes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Finalmente, el líder gremial habló sobre las elecciones del próximo domingo, sobre las que dijo que es una decisión que el país debía hacer como un “ejercicio de democracia”. El 21 de junio Colombia elegirá al próximo presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

No obstante, añadió que debía haber un compromiso de “respetar las elecciones y a respetar al sistema electoral. Yo creo que si algo uno puede hacer en este momento es un reconocimiento sincero, honesto y merecido al sistema electoral colombiano, que es uno de los mayores valores de nuestra sociedad”. “Invitemos a quien gane a que sea el líder de 52 millones de personas, no de sus 11 millones de votantes y de sus amigos, lo que hay que hacer es verdaderamente entender que un país es el de todos, que la democracia le otorga esa responsabilidad y que nosotros estamos dispuestos a respetar esa responsabilidad; no es sino ver lo que ha sucedido durante los anteriores cuatro años”, puntualizó Bruce Mac Master. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Bloque de preguntas y respuestas: