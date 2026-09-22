Yamid Amat se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado: parte médico de la Fundación Santa Fe

La Fundación Santa Fe publicó un nuevo parte médico sobre la condición clínica del reconocido periodista colombiano Yamid Amat, quien fue hospitalizado este lunes 21 de septiembre luego de sufrir una descompensación mientras se desplazaba desde Anapoima hacia Bogotá. Desde entonces, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo observación médica. En el nuevo comunicado, informaron que el periodista ha requerido un manejo integral y multidisciplinario. “El paciente se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado. Los comunicados relacionados con su estado de salud se emitirán de acuerdo con la evolución de su condición y previa autorización expresa de la familia”, se lee en el documento.

Yamid Amat, de 84 años, ha padecido una afección respiratoria desde hace varios años, relacionada con la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Debido a esta condición, ha venido utilizando oxígeno. La EPOC podría estar relacionada con la delicada situación de salud que atraviesa actualmente el maestro del periodismo, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe. En contexto: ¡Atención! Yamid Amat fue hospitalizado en Bogotá y permanece en UCI: ¿qué se sabe de su estado? Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de la hospitalización del maestro del periodismo, por lo que se espera nuevo comunicado.

Amplia trayectoria de Yamid Amat

Hablar de la trayectoria de Yamid Amat es quizá uno de los mayores orgullos para los periodistas colombianos, porque su carrera ha sido amplia, constructiva y enriquecedora.

Yamid Amat. FOTO: EL COLOMBIANO

Nacido el 2 de diciembre de 1941 en el municipio de Tunja, Boyacá, el maestro debutó en el periodismo en los años 60, pasando por la Emisora Monserrate y Caracol Radio, y fue reportero de Radiosucesos de RCN. Entérese: Murió José Manuel Restrepo Fernández de Soto, expresidente de Caracol Radio También se desempeñó como director de Noticias Caracol y dejó uno de sus grandes legados con la fundación del noticiero CM&, junto con Juan Gossaín. El noticiero estuvo al aire en el Canal 1 durante casi 33 años, hasta su última emisión a finales de 2024. El país permanece expectante y en oración por la salud del maestro, quien a lo largo de su extensa trayectoria ha entrevistado a figuras como el fallecido artista paisa Fernando Botero, el sacerdote Alberto Múnera y expresidentes como César Gaviria, Andrés Pastrana, Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas