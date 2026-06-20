Sale del Ejército el general Pérez Mahecha tras denuncias por asignación de labores domésticas a sus escoltas

El Gobierno Nacional oficializó el retiro del mayor general del Ejército Olveiro Pérez Mahecha, quien estuvo involucrado en un escándalo por presunto abuso de autoridad en el ejercicio de su alto rango.

La decisión fue tomada en el marco del Decreto 0619 del 17 de junio de 2026, por solicitud del Ministerio de Defensa, que pidió su retiro del servicio activo en condición administrativa de la institución militar. A la cartera había llegado en 2024 una serie de denuncias contra Mahecha luego de que se le señalara tanto a él como a su esposa de delegar las labores domésticas a tres soldados profesionales de su esquema de seguridad.

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En las pruebas se evidenció que el general enviaba mensajes de WhatsApp a sus subalternos asignándoles funciones que no correspondían con las establecidas.“Lancero. Buenos días. Ponga siete huevos, dos café con leche y dos porciones de queso”, se lee en uno de los chats. Otros mensajes mostrarían a los soldados recibiendo instrucciones para realizar labores como aseo, cocinar e incluso lavar ropa.

Las órdenes no solo venían del general Pérez, sino al parecer también de su esposa, quien en un mensaje decía en los chats: “Bedoya. Por favor saque tres tortas de carne de pollo de hamburguesa. Ponga leche sola y le pone café mariscal. Y me pone una carne a mí, por favor. Saque para mi esposo una carne, por favor. Póngalas que vamos llegando y no he comido nada”.

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Esta serie de cuestionamientos llevó a que el Ministerio radicara formalmente una solicitud ante la Presidencia de la República para proceder con la salida del mayor general en el marco administrativo, solicitud que fue remitida por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, para ser evaluada y dar curso al debido proceso.

Como Pérez Mahecha acumula más de 38 años de servicio en la institución militar, no será retirado de inmediato del sistema de pagos conforme a su cargo, pues continuará registrado en nómina durante tres meses adicionales.

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