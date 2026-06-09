Sacaron de las Fuerzas Militares al general Rodríguez tras revelar que en elecciones disidencias carnetizaban campesinos

Es oficial: el mayor general Erick Rodríguez, subjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, fue notificado por el Ministerio de Defensa de su llamado a calificar servicios tras más de 35 años de carrera militar en el país.

La razón detrás de su salida es el malestar que generó en el gobierno del presidente Gustavo Petro el hecho de que el oficial diera a conocer, en días pasados, que las disidencias de las Farc de alias Calarcá y ‘Mordisco’, en el sur de Guaviare, están carnetizando a los habitantes de esta región.

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“En el contexto de esta disputa (entre las dos disidencias) se tiene evidencia de actividades de carnetización en zonas rurales con el fin de ejercer control sobre la población civil”, dijo en su momento el oficial, lo que le costó el puesto.

El Tiempo y Blu Radio revelaron el mensaje de despedida que el oficial dirigió a los generales y almirantes de la institución, en el que hizo un balance de su trayectoria militar y expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera.

En la comunicación, Rodríguez informó que había sido notificado de su salida de las Fuerzas Militares y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su paso por el Ejército, institución a la que ingresó a los 16 años y en la que permaneció durante más de tres décadas.