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Sacaron de las Fuerzas Militares al general Rodríguez tras revelar que en elecciones disidencias carnetizaban campesinos

Rodríguez fue llamado a calificar servicios tras más de 35 años de carrera militar. El Ministerio de Defensa le notificó su salida.

  • General Erick Rodríguez, retirado de las Fuerzas Militares tras sus declaraciones sobre carnetización de las disidencias de las Farc. Foto: FF. MM.
    General Erick Rodríguez, retirado de las Fuerzas Militares tras sus declaraciones sobre carnetización de las disidencias de las Farc. Foto: FF. MM.
hace 2 horas
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Es oficial: el mayor general Erick Rodríguez, subjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, fue notificado por el Ministerio de Defensa de su llamado a calificar servicios tras más de 35 años de carrera militar en el país.

La razón detrás de su salida es el malestar que generó en el gobierno del presidente Gustavo Petro el hecho de que el oficial diera a conocer, en días pasados, que las disidencias de las Farc de alias Calarcá y ‘Mordisco’, en el sur de Guaviare, están carnetizando a los habitantes de esta región.

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“En el contexto de esta disputa (entre las dos disidencias) se tiene evidencia de actividades de carnetización en zonas rurales con el fin de ejercer control sobre la población civil”, dijo en su momento el oficial, lo que le costó el puesto.

El Tiempo y Blu Radio revelaron el mensaje de despedida que el oficial dirigió a los generales y almirantes de la institución, en el que hizo un balance de su trayectoria militar y expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera.

En la comunicación, Rodríguez informó que había sido notificado de su salida de las Fuerzas Militares y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su paso por el Ejército, institución a la que ingresó a los 16 años y en la que permaneció durante más de tres décadas.

Los comentarios polémicos tras sus declaraciones

De manera extraoficial, como lo reveló EL COLOMBIANO el pasado 4 de junio, en los corrillos militares se dice que al general Rodríguez le están cobrando unas declaraciones realizadas después de un consejo de seguridad extraordinario en Meta, que en el marco de la presente campaña presidencial fueron malinterpretadas por algunos sectores partidistas como una participación indebida en política.

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Sucedió el pasado 17 de mayo en la ciudad de Villavicencio, donde se reunieron las autoridades regionales, delegados de las FF.MM. y la Policía, tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral, y su asesor Eder Fabián Cardona López.

Ambos coordinaban la campaña política del aspirante Abelardo de la Espriella en ese departamento, lo que incrementó el clima de confrontación entre las candidaturas.

A la salida del consejo, la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés Zambrano, comentó en una rueda de prensa que “ustedes saben que ya viene sucediendo, desafortunadamente, la carnetización en zonas rurales del departamento, y nos preocupa en el tema electoral el constreñimiento al voto, porque ya los insurgentes que tienen presencia en estos sitios le vienen diciendo a la población que se inscriba para que voten el tema presidencial”.

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Acto seguido, el general Rodríguez explicó ante las cámaras que “hay una disputa por el territorio, por parte de dos grupos armados, al sur del departamento, principalmente en Guaviare, que son las Farc de ‘Calarcá’ y de ‘Mordisco’”.

Detalló que “en el contexto de esta disputa, no es solo por el territorio, es la población, y se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos.

En contra de ese fenómeno venimos adelantando operaciones importantes, se han dado resultados de relevancia en el Guaviare en los últimos meses, y también en Meta”.

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