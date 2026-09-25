RTVC dice que está “sin un peso”: gobierno Petro habría comprometido plata en conciertos y otros eventos

La situación financiera de RTVC encendió las alertas. El Sistema de Medios Públicos denunció que la administración anterior dejó “la olla raspada”; en concreto, señaló que hay compromisos económicos que hoy superan los recursos disponibles.
Desde la entidad dicen que la falta de liquidez ya pone en riesgo el pago de servicios públicos y de los arrendamientos de estaciones necesarios para mantener al aire la radio y la televisión públicas. Si el problema persiste, advierten, la operación podría paralizarse en amplias zonas del país.
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Según cifras compartidas en un comunicado por RTVC, con corte al 31 de agosto de 2026, la entidad había recaudado $312.263 millones de los $460.654 millones que tenía previstos como ingresos para todo el año. Es decir, había un faltante de $148.391 millones.
Al mismo tiempo, la entidad ya había comprometido $356.566 millones, $44.303 millones más de lo que efectivamente había recaudado.