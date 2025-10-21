“No se puede gobernar declarando la Guerra a Muerte”: Roy Barreras se aleja de Petro en su lanzamiento de campaña

El lanzamiento formal de la campaña presidencial del exsenador Roy Barreras este lunes, desde el cerro de Monserrate en Bogotá, coincidió con un día convulso, por decir lo menos, para el Gobierno del que hizo parte hasta hace unos meses como embajador en Reino Unido.
El curtido político oficializó lo que este diario anticipó en las últimas horas: será candidato presidencial por el partido La Fuerza de la Paz y se medirá en el llamado “frente amplio” en marzo, pero desde ya está buscando apoyos en los partidos políticos tradicionales —pidió pista en La U, donde militó— y en los movimientos de izquierda que apoyaron al presidente Petro.