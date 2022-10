No sentirse cómodo, comparar el Congreso con una corraleja, pensar que era como tener a Messi de portero, fueron algunas de las excusas expresadas para renunciar. Además, manifestó en varias ocasiones que el Senado no era su lugar para hacer política.

“Cómo se sentiría Messi de portero, sin poder brindar toda mi capacidad ejecutiva a los colombianos que demandan verdaderos cambios”, expresó el exalcalde de Bucaramanga.

Sin embargo, su decisión está motivada por la oportunidad de lanzarse a la Gobernación de Santander en 2023 y por lo tanto, se dedicará a trabajar en las elecciones locales del próximo año.

“Me retiro para ver si es posible que Santander me acepte como su candidato, a una de las alcaldías del departamento o a la Gobernación. Para no inhabilitarme, pues me toca renunciar. Ahí sí puedo prestar un gran servicio”, aseguró Hernández.

Hernández presentó de manera formal su renuncia ante la Secretaría general del Senado para que su decisión sea aprobada en la Plenaria del Senado.