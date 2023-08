Rodolfo Hernández se refirió al Gobierno de Petro: “es el resultado de una elección que terminó manipulada por intereses oscuros”

Además, al parecer, se refirió al escándalo que envuelve actualmente al presidente relacionado con el caso de su hijo Nicolás Petro y la presunta entrada de dinero ilegal en la campaña presidencial de 2022. “Las últimas dos semanas nos tocó encerrarnos con mi familia, con mis hijos y con mis nietos, lo que salió a la luz es un poquito de todo lo que me hicieron” , dice Hernández.

A propósito del primer año de gobierno del presidente, Hernández se pronunció en un video de casi 6 minutos donde expone que “Petro no iba a ganar”, entre otras denuncias.

“Yo estaba seguro de que ganaría la presidencia. Las matemáticas eran claras, Petro tenía un techo. Lo que no contaba es con la manipulación de los corruptos de Colombia iban a hacer a última hora”, denunció Hernández.

Además, en su relato, indica que días antes de la segunda vuelta había un plan para matarlo, y expresa que le faltó valentía, mencionando a personajes como Gaitán y Garzón.

“Yo creo que me faltó valentía que tuvo Luis Carlos Galán. O la de Jaime Garzón. O la (Jorge Eliécer) Gaitán; gracias a eso estoy vivo”, complementó.

“Porque si algo se demostró en Bucaramanga cuando fui alcalde es que politiquero ladrón cuando le quitan la chequera, se quema” enfatizó Hernández. Cabe resaltar que Hernández estaría inhabilitado para ocupar cargos públicos durante catorce años, según el fallo en primera instancia de la Procuraduría, por el caso Vitalogic, que trata sobre un millonario contrato para el manejo de las basuras cuando Hernández era alcalde de Bucaramanga.

El político finalizó su discurso diciendo “señor Presidente, no más impuestos, no más deudas. A Colombia no le falta plata, le sobran ladrones” concluyó Hernández.