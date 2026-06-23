Robo en BBVA del Cauca: delincuentes se llevan más de $1.500 millones tras planificado asalto

El hecho se registró en la sucursal del BBVA en Caloto, donde un grupo de delincuentes habría logrado sustraer una suma superior a los $1.500 millones sin activar alertas inmediatas. Sin embargo, las investigaciones de las autoridades indican que el crimen fue ejecutado con paciencia durante todo el fin de semana previo. Según los reportes oficiales de la Policía del Cauca, el hurto no fue improvisado, sino una operación estructurada que incluyó la intervención sobre la infraestructura física y tecnológica de la entidad financiera. Entérese: Fraudes en compra de motos ya suman cerca de 3.000 casos: así operan las estafas digitales

¿Cómo se ejecutó el plan criminal durante el fin de semana?

De acuerdo con la investigación, los responsables aprovecharon el cierre del banco para operar con mayor discreción. El ingreso se habría realizado mediante la modalidad de “topo”, que consiste en acceder primero a una vivienda o predio colindante con la estructura afectada. Desde ese punto, los delincuentes habrían permanecido durante el fin de semana, moviéndose sin ser detectados mientras preparaban el acceso al interior de la sucursal. Las autoridades señalan que el plan evidenció una organización previa y una distribución de tareas para evitar exposición en el entorno. Los responsables neutralizaron los sistemas de seguridad antes de cualquier intento de ingreso directo a las áreas de valor. En ese proceso, se habrían desactivado sensores de movimiento, alarmas de monitoreo remoto y otros sistemas de vigilancia electrónica, lo que impidió la generación de alertas hacia los centros de control y los cuadrantes de la Policía. Lea más: Atacaron a tiros al vehículo que transportaba al alcalde de Buenos Aires, Cauca La intervención, según la investigación, requirió conocimientos técnicos avanzados, lo que permitió a los delincuentes operar dentro del perímetro sin ser detectados durante varias horas.

¿Qué herramientas usaron para abrir el boquete?

Una vez neutralizados los sistemas de seguridad, los responsables utilizaron herramientas de demolición y equipos especializados para abrir un boquete en la pared lateral de la entidad. Esa estructura colinda con la Oficina de Agricultura y Ambiente del municipio, lo que facilitó el acceso directo a las zonas internas donde se almacenaba el dinero. La perforación, de gran tamaño, permitió ingresar a las áreas de cajas fuertes sin activar alertas. A pesar del uso de maquinaria, el procedimiento se habría realizado sin generar ruido o sospechas suficientes en el entorno durante el fin de semana. Las autoridades analizan si el hecho estaría vinculado a estructuras criminales con presencia en el norte del Cauca. El municipio de Caloto es considerado un punto estratégico para economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, lo que ha facilitado la operación de grupos armados y redes de delincuencia organizada.