Ni una hora se tomó la Fiscalía para imputar a Roa por hacer trampa en campaña Petro

Tras dos intentos fallidos, este viernes por fin se realizó la audiencia de imputación contra Ricardo Roa, señalado por la Fiscalía de haber permitido la violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Roa, quien hoy dirige Ecopetrol, asistió virtualmente porque se encuentra en México. Pero más allá de la formalidad judicial, llama la atención la aparente liviandad con la que se ha tratado uno de los escándalos más delicados del actual Gobierno.
Y es que la Fiscalía tardó menos de una hora en imputar unos hechos que no giran alrededor de un error administrativo menor ni de una irregularidad aislada. Lo que está bajo investigación es la campaña que terminó ganando la Presidencia de Colombia.