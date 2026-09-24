Ministerio de Defensa aclara identidad de joven abatido en operativo contra Los Pachenca

Esta semana el presidente informó de un operativo en el que se habría “dado de baja al narcoterrorista alias Cholo”. Según información revelada por las autoridades, un total de siete presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidos como Los Pachenca, fueron dados de baja.
Pero ahora el Ministerio de Defensa salió a aclarar información sobre una de las personas abatidas; desmintió las versiones que circularon sobre la identidad de un joven y dijo que no se trataba del hijo de alias Pinocho.
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