Cuando Petro defendía el grado de Juliana Guerrero, quien ahora va a imputación de cargos por la Fiscalía

Un antiguo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro volvió a circular en redes sociales luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que imputará cargos contra Juliana Guerrero, quien había sido designada por el mandatario para asumir el viceministerio de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. En contexto: Petro mantiene a Juliana Guerrero en el Consejo Superior de la UPC pese a decisión de la Fiscalía, ¿y ahora? La controversia se reactivó después de que se conociera que el ente investigador llamará a audiencia a Guerrero por presuntas irregularidades relacionadas con los títulos académicos que presentó para ocupar el cargo público. En medio de la controversia, usuarios recordaron un trino publicado por el jefe de Estado el 16 de octubre de 2025, en el que defendía a la funcionaria frente a los cuestionamientos sobre supuestos “títulos exprés” obtenidos en la Fundación San José.

En ese momento, Petro minimizó las acusaciones y puso en duda la gravedad del caso. “Entonces, el examen para graduarse, Juliana, después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”, escribió el mandatario. Tras el anuncio judicial, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, volvió a traer a colación ese mensaje y cuestionó la postura del presidente frente a la situación jurídica de Guerrero. “Le actualizo el resumen @petrogustavo: Por mi denuncia, la Fiscalía ordena la detención de Juliana Guerrero y le imputa los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público”, señaló la congresista.

“La Fiscalía solicitó hoy contra Juliana Guerraro y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público”, informó el ente acusador. Según la entidad, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con la documentación académica presentada por Guerrero para acreditar su formación profesional. Lea también: ¿Se destraba lío de la San José? Tutela ordena entregar información de egresados “Con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y lo que tiene que ver con tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes”, puntualizó la Fiscalía sobre Guerrero. Sin embargo, pese al anuncio judicial, la Presidencia decidió mantener a Juliana Guerrero en uno de sus cargos actuales.

¿En qué va el caso de Guerrero?