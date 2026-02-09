Cuando Petro defendía el grado de Juliana Guerrero, quien ahora va a imputación de cargos por la Fiscalía

Un antiguo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro volvió a circular en redes sociales luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que imputará cargos contra Juliana Guerrero, quien había sido designada por el mandatario para asumir el viceministerio de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
En contexto: Petro mantiene a Juliana Guerrero en el Consejo Superior de la UPC pese a decisión de la Fiscalía, ¿y ahora?
La controversia se reactivó después de que se conociera que el ente investigador llamará a audiencia a Guerrero por presuntas irregularidades relacionadas con los títulos académicos que presentó para ocupar el cargo público.
En medio de la controversia, usuarios recordaron un trino publicado por el jefe de Estado el 16 de octubre de 2025, en el que defendía a la funcionaria frente a los cuestionamientos sobre supuestos “títulos exprés” obtenidos en la Fundación San José.