Desde este martes debe presentar carnet o PCR para entrar a Colombia

La aparición de la variante ómicron de la covid-19 obligó a las autoridades a volver a tomar medidas para el ingreso de extranjeros por vía aérea, por eso desde este martes 14 de diciembre, es necesario cumplir con una serie de requisitos para entrar a Colombia.

El Ministerio de Salud dividió a los viajeros en dos grupos para establecer las restricciones: los extranjeros no residentes (quienes llegan al país por turismo o negocios) y los colombianos, extranjeros residentes y diplomáticos.

El primer grupo, los extranjeros no residentes, tendrán que contar con un certificado o carnet que demuestre que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, o la monodosis (Janssen) por lo menos dos semanas (14 días) antes de viajar a Colombia.

Si el viajero de este grupo tiene el esquema incompleto o no han pasado los 14 días tras haberse vacunado, deberá presentar una prueba PCR negativa con una vigencia hasta de 72 horas. Si el extranjero no cumple con ninguno de estos requisitos no podrá ingresar al país.

Publicidad

Del mismo modo, los colombianos que estén de regreso al país, así como los extranjeros residentes y diplomáticos, deberán presentar carnet electrónico o físico con esquema completo, con la última dosis aplicada 14 días antes de entrar a Colombia. Si no cumplen con esta norma, los viajeros que hagan parte de este grupo deberán presentar prueba PCR negativa tomada hasta con 72 horas de anticipación.

“No le vamos a prohibir la entrada a ningún colombiano residente, todos pueden entrar y, para eso, sino se han vacunado deben traer su prueba. Así funciona a la inversa cuando los colombianos vamos a otros países, nos hacemos la prueba”, sostuvo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, al anunciar esta medida hace unos días.

Migración Colombia recordó que las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria solo aplican para viajeros que arriben al país por vía aérea. Las restricciones tampoco aplican para menores de edad, así como tampoco para los viajeros que ingresen al país vía terrestre, marítima o fluvial.

Publicidad

La entidad migratoria reportó que, en lo corrido del primer día de restricciones, solo se ha registrado un caso de un ciudadano inadmitido por no cumplir con los requisitos.