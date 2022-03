“El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia”, indicó la ambientalista vía Twitter.

En el mensaje también le habló a la cantante: “A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”, expresó Márquez.

Publicidad

A Marbelle, quien se ha expresado abiertamente en contra de la candidatura de Márquez y su fórmula presidencial Gustavo Petro, del Pacto Histórico, no le sentó muy bien el mensaje. “Le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde”, respondió citando el trino de la abogada en el que agregó: “Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido... A mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente”.

La cantante ha hecho bromas en sus redes sociales contra las reacciones que han tenido los simpatizantes del Pacto Histórico. Igualmente, respecto a las denuncias en su contra, aseveró: “Aquí estaré con mi frente bien en alto, atenta a lo que la ley requiera de mí con la tranquilidad que usted (Barreras) y el futuro candidato (Petro) jamás tendrán”.