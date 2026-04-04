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Rescataron a conductor de una app de transporte en Bogotá: secuestradores exigían $20 millones

La víctima fue hallada con una herida de arma de fuego en una vivienda ubicada en el sur de la capital. Los delincuentes fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

  • Capturaron a cinco hombres señalados de secuestrar a un conductor en la localidad de Bosa, en Bogotá. FOTOS. Capturas de video
    Capturaron a cinco hombres señalados de secuestrar a un conductor en la localidad de Bosa, en Bogotá. FOTOS. Capturas de video
  • Capturaron a cinco hombres señalados de secuestrar a un conductor en la localidad de Bosa, en Bogotá. FOTOS. Capturas de video
    Capturaron a cinco hombres señalados de secuestrar a un conductor en la localidad de Bosa, en Bogotá. FOTOS. Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
04 de abril de 2026
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En medio de un operativo relámpago realizado por el Gaula de la Policía, se logró el rescate de un conductor que había sido secuestrado por cinco hombres, luego de que estos le solicitaran un falso servicio de transporte a través de una plataforma de transporte en la localidad de Bosa, en Bogotá.

La víctima había sido contactada por medio de la aplicación y, cuando procedió a recoger a los delincuentes, estos lo retuvieron contra su voluntad en una vivienda de la localidad. Posteriormente, llamaron a sus familiares para exigirles 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida.

Lea también: No eran dulces: incautan en Puerto Antioquia cuatro toneladas de cocaína ocultas en cajas de snacks rumbo al Reino Unido

“Por favor, envíen lo que los muchachos están pidiendo, porque de lo contrario van a quitarme la vida y seguirán haciéndome daño”, decía el conductor mientras tenía el rostro cubierto con una prenda de vestir y las manos atadas. “Por favor, envíen el dinero cuanto antes para que me liberen. No llamen a la Policía”, agregó.

Las autoridades fueron alertadas de inmediato sobre lo ocurrido e iniciaron un proceso de rastreo satelital mediante el GPS integrado en el vehículo de la víctima.

También lograron ubicar la vivienda gracias a las voces de auxilio, lo que permitió su ingreso al lugar, la captura de los cinco hombres (tres colombianos y dos extranjeros) y la liberación de la víctima, quien en ese momento presentaba una herida por arma de fuego. Por ello, fue trasladado a un centro médico en donde su condición clínica ha evolucionado de manera favorable.

En el allanamiento se incautaron un arma de fuego y el vehículo de la víctima que había sido hurtado. Los sospechosos, quienes tenían antecedentes judiciales, fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro extorsivo, tortura, hurto agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, así como lesiones personales.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito marcando a la Línea Única 123. En 2025 se registraron 37 casos de secuestro extorsivo tipo “paseo millonario” en Bogotá, una cifra que ha aumentado y ha desatado la preocupación en la capital colombiana.

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