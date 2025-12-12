Rescataron a bebé de 11 meses encerrado en un carro mientras sus padres compraban licor en Bogotá: “Estaba solo y llorando”

Un caso de negligencia infantil ocurrió en el centro de Bogotá, donde un bebé de 11 meses fue rescatado por las autoridades luego de ser abandonado dentro de un vehículo estacionado en el sector del Chorro de Quevedo.
El menor fue hallado solo, llorando y sin supervisión, mientras los padres —según la versión que ellos mismos entregaron— estaban comprando cervezas.
La situación fue alertada por la comunidad, que escuchó el llanto persistente del bebé e informó a las autoridades. Cuando los uniformados llegaron al lugar, confirmaron que el vehículo estaba cerrado y que no había ningún adulto responsable cerca.