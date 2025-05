Salió Juan Jaramillo, líder de producción de Radiónica de RTVC en medio de “un espacio desolado, poco humano y cero empático”

No cesan las noticias sobre la crisis por el manejo del Sistema de Medios Públicos (RTVC) bajo la administración del polémico gerente Hollman Morris. Este martes, Juan Jaramillo, líder de producción creativa de Radiofónica (emisora musical pública), anunció en sus redes sociales que después de 11 años de trabajo no seguirá trabajando para ese medio: “Fueron más de 11 años, unos mejores que otros, pero dejaron los mejores recuerdos, amigos/as y trabajo bien hecho. Ahora me toca salir de Radiónica, un poco sin explicaciones, dejando un proyecto al que le dimos todo, pero que se terminó de convertir en un espacio desolado, poco humano y cero empático con quiénes ahí estábamos”.

El comunicador, que según su perfil de LinkedIn ha ocupado otras posiciones en Radiónica desde hace más de una década, añadió que “ojalá no desaparezca o peor, lo conviertan en una marca más sin alma y sin contenido de fondo bien hecho, todo por sus beneficios personales”.