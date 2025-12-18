Renunciar también puede dar derecho a indemnización: estos son los casos contemplados en la ley laboral en Colombia

La terminación de un contrato laboral no siempre tiene un solo responsable. La legislación colombiana reconoce que, en determinados escenarios, el trabajador puede renunciar por causas imputables al empleador y recibir indemnización.
La ley contempla situaciones específicas en las que el empleado puede dar por terminado el contrato de trabajo y, aun así, reclamar una indemnización, siempre que la decisión esté sustentada en faltas graves atribuibles al empleador.
Estas causales están contempladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula tanto las razones por las cuales una empresa puede despedir con justa causa como aquellas que habilitan al trabajador para finalizar el vínculo laboral sin que ello se considere una renuncia voluntaria ordinaria.