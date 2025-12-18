Renunciar también puede dar derecho a indemnización: estos son los casos contemplados en la ley laboral en Colombia

La terminación de un contrato laboral no siempre tiene un solo responsable. La legislación colombiana reconoce que, en determinados escenarios, el trabajador puede renunciar por causas imputables al empleador y recibir indemnización. La ley contempla situaciones específicas en las que el empleado puede dar por terminado el contrato de trabajo y, aun así, reclamar una indemnización, siempre que la decisión esté sustentada en faltas graves atribuibles al empleador. Estas causales están contempladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula tanto las razones por las cuales una empresa puede despedir con justa causa como aquellas que habilitan al trabajador para finalizar el vínculo laboral sin que ello se considere una renuncia voluntaria ordinaria.

En términos jurídicos, se trata de lo que se conoce como despido indirecto: una figura mediante la cual el trabajador pone fin al contrato porque el empleador incurrió en conductas que hacen imposible la continuidad de la relación laboral. En estos casos, la ley equipara la terminación a un despido sin justa causa, lo que abre la puerta al pago de indemnizaciones. Entre las situaciones reconocidas por la normativa se encuentran el incumplimiento reiterado en el pago de salarios o prestaciones sociales, la modificación unilateral y sustancial de las condiciones de trabajo, los malos tratos, las amenazas, las humillaciones, el acoso laboral o cualquier conducta que vulnere la dignidad del trabajador. También se incluyen escenarios en los que el empleador pone en riesgo la seguridad o la salud del empleado, o cuando incurre en engaños al momento de la contratación.