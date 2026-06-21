Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Registraduría responde a Petro: no se eliminaron mecanismos de seguridad en consulta de formularios E-14

La Registraduría negó la versión y explicó cómo funcionan los sistemas de trazabilidad electoral. Así va la jornada electoral para elegir presidente en Colombia.

  • La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que los mecanismos de seguridad de los formularios E-14, como la estampilla de tiempo y el candado hash, no han sido eliminados y siguen activos dentro del sistema de verificación electoral. FOTO: Registraduría.
    La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que los mecanismos de seguridad de los formularios E-14, como la estampilla de tiempo y el candado hash, no han sido eliminados y siguen activos dentro del sistema de verificación electoral. FOTO: Registraduría.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado de prensa en el que respondió a las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro a través de la red social X, relacionadas con la supuesta eliminación de elementos de seguridad en la plataforma de consulta de los formularios E-14 utilizados en el proceso electoral.

Según la entidad, no se han suprimido la “estampilla de tiempo”, el “candado hash” ni el “consecutivo” de los archivos de consulta, como lo aseguró el mandatario. Por el contrario, explicó que estos mecanismos hacen parte de la trazabilidad y seguridad del sistema, y continúan operando dentro de los procedimientos técnicos establecidos.

La Registraduría detalló que los registros de digitalización y descarga de los formularios se encuentran consignados en la metadata de los archivos, además de quedar almacenados en bitácoras internas de la entidad, lo que permite auditoría y control por parte de organismos de vigilancia y misiones de observación electoral.

Asimismo, la entidad aclaró que el sistema de verificación hash no solo no ha sido eliminado, sino que se mantiene como un mecanismo de seguridad para garantizar la integridad de los documentos, evitando alteraciones en los archivos publicados y protegiendo la plataforma frente a intentos de automatización o ataques informáticos.

Conozca: Procuraduría adelanta 192 investigaciones por presunta participación indebida en política

La Registraduría precisó que las condiciones actuales del sistema responden a ajustes técnicos asociados a la naturaleza del proceso electoral en curso, y reiteró que la información de los formularios E-14 sigue disponible bajo los estándares de transparencia y trazabilidad establecidos para las elecciones.

Los registros de horas de digitalización y descarga de los formularios se encuentran debidamente consignados en la metadata de los archivos para descarga masiva, dispuestos tanto para las campañas políticas como para los órganos de control, las misiones de observación y las auditorías. Asimismo, esta información queda consignada en las bitácoras internas (logs) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a los procedimientos de trazabilidad institucional vigentes.
Los registros de horas de digitalización y descarga de los formularios se encuentran debidamente consignados en la metadata de los archivos para descarga masiva, dispuestos tanto para las campañas políticas como para los órganos de control, las misiones de observación y las auditorías. Asimismo, esta información queda consignada en las bitácoras internas (logs) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a los procedimientos de trazabilidad institucional vigentes.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Registraduría Nacional del Estado Civil
seguridad
Elecciones 2026
Elecciones
votos
Colombia
Gustavo Petro
Hernán Penagos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos