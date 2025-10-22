x

Registraduría advierte sobre correos falsos a jurados de votación para la consulta del 26 de octubre

La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió sobre el envío masivo de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a la entidad y anuncian presuntas designaciones de jurados de votación para la consulta popular del próximo domingo. Esto es lo que debe saber.

  • La Registraduría emitió una alerta sobre correos fraudulentos a jurados de votación para las elecciones de este 26 de octubre. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO.
    La Registraduría emitió una alerta sobre correos fraudulentos a jurados de votación para las elecciones de este 26 de octubre. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO.
Andrea Lara
Andrea Lara
22 de octubre de 2025
bookmark

La Registraduría Nacional del Estado Civil alertó a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes falsos con el asunto “Notificación oficial - Designación como jurado de votación (Consulta Popular 26/10/2025)”. De acuerdo con la entidad, estos correos son enviados desde la dirección registradorcne@infojuradosregv.com, un dominio que no corresponde a los canales oficiales de la Registraduría, cuyo dominio legítimo es @registraduria.gov.co.

Según la información oficial, los verdaderos jurados de votación designados para la jornada del 26 de octubre recibieron la notificación a través del correo notificacionconsultas@registraduria.gov.co, en el cual se detalla el puesto de votación, la fecha, el lugar y la hora de la capacitación.

El correo fraudulento, en cambio, incluye un documento adjunto en formato PDF con un enlace malicioso que promete ofrecer información detallada sobre la designación y solicita ingresar la contraseña PACTO2025. La Registraduría pidió a los ciudadanos abstenerse de abrir ese archivo o cualquier enlace contenido en estas comunicaciones, así como reportar el caso a las autoridades competentes.

La entidad hace un llamado a las personas que están recibiendo estos correos electrónicos para que no den crédito a la información allí contenida y se abstengan de abrir el enlace que contiene”, reiteró la Registraduría Nacional en un comunicado.

En caso de ser seleccionado como jurado de votación, debe tener en cuenta que, si no asiste, podría pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. FOTO: Colprensa.
En caso de ser seleccionado como jurado de votación, debe tener en cuenta que, si no asiste, podría pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. FOTO: Colprensa.

¿Qué se decidirá este 26 de octubre?

Este domingo se llevarán a cabo las consultas internas de partidos y movimientos políticos, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazara para el 26 de octubre la jornada democrática inicialmente prevista para el 24 de agosto.

Lea también: ¿Ahora el Pacto quiere desligarse de la consulta del 26 de octubre?

En este evento, cuatro colectividades participarán en estas consultas internas: el Partido Conservador, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Social de la Unidad Nacional (Partido de la U) y el Partido Verde Opción Centro. Cada una definirá temas como la elección de directorios, reformas estatutarias o la designación de delegados a sus congresos y asambleas.

¿Cómo saber si soy jurado de votación?

Finalmente, la entidad recordó que los ciudadanos pueden verificar si fueron designados jurados de votación ingresando al portal oficial www.registraduria.gov.co, en la opción Electoral y luego Consulta Jurado de Votación, digitar su número de cédula y dar clic en consultar.

Cabe recordar que, de no asistir a esta cita, la Registraduría podrá imponerle una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

Entérese: Consulta por Área de Oriente es en un mes y hay preocupación por recursos del Gobierno Nacional

Temas recomendados

Elecciones
Partidos políticos
Ley seca
Multas
Puesto de votación
Votación
Fraude
correo electrónico
Colombia
Iván Cepeda
