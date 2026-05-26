Registrador Penagos anunció medidas contra quienes filtren resultados de elecciones

Mientras miles de colombianos en el exterior ya comenzaron a votar en las elecciones presidenciales, la Registraduría salió a responder por dos situaciones que han marcado el inicio de la jornada: las largas filas en algunos consulados de Estados Unidos y la circulación de supuestos resultados electorales en redes sociales.
El registrador nacional, Hernán Penagos, insistió en que no existe ningún boletín oficial de resultados y advirtió que toda información divulgada antes del cierre de urnas en Colombia es falsa.