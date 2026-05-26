Registrador Penagos anunció medidas contra quienes filtren resultados de elecciones

Mientras miles de colombianos en el exterior ya comenzaron a votar en las elecciones presidenciales, la Registraduría salió a responder por dos situaciones que han marcado el inicio de la jornada: las largas filas en algunos consulados de Estados Unidos y la circulación de supuestos resultados electorales en redes sociales. El registrador nacional, Hernán Penagos, insistió en que no existe ningún boletín oficial de resultados y advirtió que toda información divulgada antes del cierre de urnas en Colombia es falsa.

Según explicó, los datos oficiales solo comenzarán a conocerse después de las 4:00 de la tarde del próximo 31 de mayo, cuando termine la jornada electoral en el país.

“Está circulando información falsa en las redes sociales”, afirmó Penagos, quien recordó además que ni jurados ni testigos electorales pueden publicar imágenes o datos de los conteos diarios que se realizan en los puestos de votación del exterior. El registrador hace referencia a algunos formularios E-14 que circulan en la red social X. Uno de ellos publicado por el medio digital By Viral24.

“QUE TIEMBLE EL ESTABLECIMIENTO! Nada ni nadie podrá detener la voluntad popular de llevar a Abelardo de La Espriella a la Presidencia”, dijeron, junto a una fotografía que le daba más de 400 votos en una misma mesa. Aunque estas personas sí tienen acceso a las actas y registros de mesa, el funcionario señaló que divulgar ese material puede acarrear consecuencias legales. La Registraduría anunció que mantendrá vigilancia sobre posibles filtraciones y que trabajará junto con otras entidades para frenar la difusión de información engañosa relacionada con el proceso electoral. Penagos aseguró que también se enviarán comunicaciones oficiales para recordar las obligaciones de quienes participan en la logística de las votaciones. Las sanciones podrían ser disciplinarias (suspensión, destitución, inhabilidad) para jurados que sean funcionarios públicos, o si se detecta que se perturbó el orden electoral o que hubo delitos como falsificación, podría acarrear multas y penas de 4 a 9 años de prisión. La situación fue incluso denunciada por voces del sector político. La senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, contestó algunos trinos recalcando la falsedad de la fotografía y resultados.

”Es FALSA la información que circula en redes y promueve la campaña de Abelardo. Solo desde el domingo se podrán conocer resultados del exterior. Digo ‘desde’ porque por diferencia horaria y posterior trayecto, son los datos que no llegan el domingo”, dijo. El pronunciamiento del registrador se dio además en medio de reportes de demoras en algunos consulados de Estados Unidos, especialmente en Washington y Orlando, donde ciudadanos denunciaron extensas filas y tiempos prolongados de espera para votar. Lea también | Pilas: este lunes 25 de mayo comienzan las votaciones presidenciales en el exterior, ¿cómo consultar su puesto de votación? Frente a esas críticas, Penagos sostuvo que no se trató de fallas estructurales del sistema, sino de una alta asistencia de votantes aprovechando que en algunas zonas era día festivo. “La ciudadanía se animó a salir”, explicó el funcionario, al señalar que hubo “picos importantes” de participación en ciertos puntos. Según dijo, una vez se detectó el aumento en la afluencia de personas, la Registraduría activó medidas para descongestionar las mesas. “Se activaron los protocolos, se dividieron las mesas y ha fluido sin mayores dificultades”, aseguró.