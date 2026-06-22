El Caribe votó por Iván Cepeda, pero no logró evitar el triunfo de Abelardo De la Espriella: así quedó el mapa

La segunda vuelta presidencial volvió a confirmar el peso político y electoral de la región Caribe. Como ha ocurrido en varias elecciones recientes, los departamentos de la costa respaldaron mayoritariamente una candidatura de izquierda, esta vez representada por Iván Cepeda.
Sin embargo, el amplio apoyo recibido en la región no alcanzó para impedir que Abelardo De la Espriella se convirtiera en el nuevo presidente de Colombia.
Con el 99,98% de las mesas informadas, De la Espriella obtuvo más de 12,9 millones de votos a nivel nacional y superó por un estrecho margen a Cepeda, quien logró cerca de 12,7 millones de sufragios. La diferencia fue una de las más ajustadas registradas en una segunda vuelta presidencial en la historia reciente del país.
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