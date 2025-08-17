x

Ofrecen recompensa de $500 millones por alias David o Mi Pez, autor del atentado a Julio César Triana

El Gobierno anunció una recompensa de $500 millones por información que permita dar con el paradero de Alex Vitonco, señalado como autor del atentado contra el excongresista Julio César Triana.

    Julio César Triana, representante a la Cámara por el Huila, víctima del atentado por el que ofrecen $500 millones de recompensa.
Andrea Lara
hace 9 horas
bookmark

El Gobierno nacional anunció una recompensa de hasta $500 millones por información que permita ubicar a Alex Vitonco Andela, alias David o Mi Pez, señalado como autor del atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana, ocurrido el pasado miércoles en La Plata, Huila.

El anuncio se hizo tras un consejo de seguridad en La Plata, encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar y policial, además de autoridades locales. En la jornada se activaron recompensas por varios jefes de estructuras criminales que operan en la región, entre ellos ‘Mordisco’, por quien se ofrecen hasta $4.450 millones, y ‘El Viejo’ y ‘Carla’, con incentivos de $50 millones.

Hemos activado una recompensa de hasta $500 millones por información que permita dar con el paradero de alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, responsable de múltiples hechos de terrorismo, entre ellos el atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana. No descansaremos hasta llevarlo ante la justicia”, señaló el ministro de Defensa en su cuenta de X.

La cartera de Defensa advirtió que el Huila no será tomado por narcocriminales y que en el territorio continuará el refuerzo militar y policial con operaciones focalizadas. “Les pido a todos los pobladores que nos ayuden difundiendo en redes sociales las recompensas contra los criminales que amenazan la seguridad en esta zona del Huila”, agregó.

El atentado contra Julio César Triana

El representante de Cambio Radical denunció que fue atacado con fusiles y pistolas cuando salía de La Plata. Según relató en un video, su camioneta blindada recibió varios impactos de bala, aunque resultó ileso gracias a la protección del vehículo y la reacción de su esquema de seguridad.

Triana responsabilizó a las disidencias de las Farc y denunció que había alertado previamente sobre amenazas en su contra. La dirigencia de Cambio Radical acusó al Gobierno de no reforzar las medidas de seguridad, a pesar de que el congresista había sido declarado objetivo militar por los grupos armados.

En la zona, tropas del Ejército y la Policía sostuvieron enfrentamientos con los presuntos responsables, mientras aeronaves militares apoyaron la evacuación aérea del congresista hacia un lugar seguro.

Entérese: ¿Quiénes son los disidentes señalados de atentar contra el esquema del representante Julio César Triana?

