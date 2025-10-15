“Mi hijo salió un día con el celular lleno de mensajes confusos”: el drama de los niños reclutados por redes sociales

El hijo de María tenía 14 años cuando desapareció con una mochila al hombro y un celular lleno de mensajes que parecían inofensivos. Detrás de una supuesta novia en Facebook se escondía un reclutador. Semanas después, María supo que su hijo había sido llevado por un grupo armado.
“Mi hijo salió de la casa cuando yo no estaba, con una mochila y se fue. Luego me enteré de que estaba reclutado. Encontré una conversación con una supuesta novia que le decía que se iba a un grupo armado”, le dijo la mujer a funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.
