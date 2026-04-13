“Que Petro no cumpla el fallo que ordena rectificar es una grosería contra el Estado”: Ramiro Bejarano

A partir de una demanda presentada por el abogado Ramiro Bejarano, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medidas cautelares contra el presidente Gustavo Petro, ordenándole rectificar y abstenerse de seguir difundiendo acusaciones de fraude electoral mientras no existan pruebas que las respalden. Tras conocerse la decisión, el mandatario respondió que no se retractará, al considerar que hacerlo sería “arrodillarse”.
En diálogo con este diario, Bejarano sostuvo que el jefe de Estado actúa como un “emperador”, al desconocer decisiones de jueces y magistrados.