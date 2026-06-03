¿Quién era Rafael Freyle? El expersonero de Manaure asesinado al salir del sepelio de su hermano en Riohacha

Rafael Antonio Freyle Brochero, expersonero y exsecretario de Gobierno de Manaure, fue asesinado este martes en Riohacha luego de ser atacado a tiros cuando abandonaba el cementerio Los Olivos, donde había asistido al sepelio de su hermano, Luis Francisco Freyle Uriana, conocido como “El Gordo Freyle”.
En el atentado también resultó herido Zamir Yoseth Rivera Ochoa, quien fue trasladado a un centro asistencial de la capital de La Guajira.
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